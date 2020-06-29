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Питерец.ру » Экономика » Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею

Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею

В мае 2020 года при поддержке АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» и АО «Российский экспортный центр» был заключен контракт между российской компанией ООО «Русское богатство» и южнокорейским импортером JHT Korea Co., Ltd. на поставку партии экстракта чаги и чагового чая (10 тысяч банок). Данный продукт относится к группе премиальных товаров, изготовляемых из высококачественного гриба чаги, собранного в экологически чистых лесах Крайнего Севера России.

19 июня 2020 года первая партия «Экстракта Русской Чаги» поступила в розничную продажу крупнейших универмагов г. Сеула «Синсэге» (Shinsegae) и «Ханаро Март» (Hanaro Mart). В торжественной церемонии старта продаж принял участие Торговый представитель России в Республике Корея Александр Масальцев. Следующим шагом станет начало продаж в универмагах «Лотте» (Lotte).

«Универмаги Shinsegae и Lotte являются самыми престижными и уважаемыми универмагами в Корее. Попасть туда на прилавки означает признание абсолютного качества и соответствия высоким стандартам, что, в свою очередь, вызывает высокий уровень доверия и лояльности к продукции и бренду как среди потребителей, так и других компаний, занимающихся розничной торговлей. Встать на полки в Shinsegae очень сложно, почти невозможно, и я горд, что за 90 лет истории этого универмага, «Экстракт Русской Чаги» стал первым российским продуктом, продаваемым там на постоянной основе!» - сообщил генеральный директор компании «Русское Богатство» Иван Вольский.

Одновременно, российская продукция выставлена на ведущих онлайн площадках Южной Кореи, таких как: G-Market, LotteON, Naver Shopping, T'Mon, Coupang, Interpark и Auction.

ООО «Русское Богатство» было основано в 2017 году в качестве экспортоориентированного предприятия по производству высококачественных напитков на основе березового гриба чаги под торговой маркой «Русская Чага». Компания поставила своей целью повысить экспортную идентификацию России за рубежом в сфере потребительских несырьевых товаров.

В июле 2019 года было создано и зарегистрировано совместное (50/50) российско-корейское предприятие Russian Chaga Co. Ltd., (Сеул, Корея). Совместным предприятием разработана и запущена в производство линейка одноименной премиальной косметики «Русская Чага» на основе изготовленного в России экстракта березового гриба чага. Официальная презентация марки состоялась 13 ноября 2019 года на международной косметической выставке COSMOPROF в Гонконге. Проект получил поддержку руководства провинции Чхунчхон-Пукто, в которой располагается до 70% производственных мощностей всей косметической индустрии Южной Кореи.

«История этого бренда, созданного в Санкт-Петербурге, доказывает, что российская продукция не просто конкурентоспособна на зарубежных рынках, но и абсолютно эксклюзивна. Мы надеемся, что успехи компании и ее уникальный опыт будут являться проводником для других как для петербургских, так и российских компаний», – отмечает Надежда Ларионова, генеральный директор АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта».

В начале марта 2020 года ООО «Русское Богатство» стало лауреатом премии «Экспортер года» с брендом «Русская Чага».

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