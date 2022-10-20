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Питерец.ру » Экономика » В «Тойоте» начнутся сокращения

В «Тойоте» начнутся сокращения

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19
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Работников петербургского завода «Тойота» начнут увольнять

Уход компании Toyota с рынка РФ приведет к увольнению сотрудников. Например, в ближайшие 2 месяца начнутся сокращения среди работников завода в Петербурге.

При этом уволенные работники получат серьезную компенсацию. Еще эти люди смогут в течение года пользоваться полисом ДМС. В компании «Тойота» также намерены возместить затраты на обучение, если человеку приходится менять место работы.

«Питерец.ру» отмечает, что компания Toyota поступает порядочно со своими бывшими работниками. Людей не бросают на произвол, а оказывают им помощь в дальнейшем трудоустройстве.

Жаль, что этот автоконцерн уходит с нашего рынка. Однако речь идет о выпуске новых автомобилей. Дилерские центры «Тойоты» должны будут остаться. Компания продолжит обслуживать своих клиентов.

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