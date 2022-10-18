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Питерец.ру » Экономика » Интерес к наличным сохраняется

Интерес к наличным сохраняется

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Где наличные до сих пор пользуются спросом?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице люди по-прежнему пользуются наличными. Да, здесь тоже жители в основном рассчитываются банковскими картами. Это всеобщая тенденция для всей страны.

Однако Петербург и Ленобласть вошли в число лидеров среди регионов, где сохранился высокий спрос к наличке. Основная причина заключается в консерватизме людей. Некоторые, например, решили в этом году обналичить свои счета.

Расчет наличными сохраняется во многих местах. Такая форма оплаты используется в школьных столовых. Определенное влияние оказывает и статус туристического города. Наличка становится удобной для многих туристов.

С одной стороны, карта дает множество преимуществ. Это удобно, практично, да еще и кэшбэк можно получить. Однако некоторые люди все равно используются наличные, хотя доля таковых граждан не превышает 30%.

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