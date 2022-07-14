ента новостей

06:08
Евро серьезно упал
05:31
Сотрудники ИКЕА увольняются
05:19
Пришла оспа обезьян
20:09
Кардиохирург СПбГУ разработал нейросеть для лечения пациентов с заболеваниями сердца
20:02
На развязке КАД и ЗСД полностью перекроют съезд
19:48
Беглов доверил восстановление Мариуполя компании, внесённой в Реестр недобросовестных поставщиков
16:52
В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе
16:31
Видео с камер наблюдения за стрельбой в школе Увальде вызывает пристальное внимание правоохранительных органов
16:21
Markul выступит с сольным концертом в Петербурге
16:18
В Колпинском районе установили мошенника, который похитил деньги у пенсионера
15:54
В Петербурге задержали «карманницу», укравшая телефон
15:49
В Петербурге полицейские задержали гражданина, стрелявший в женщину
14:04
Гидроплан рухнул в Вуоксу после жесткой посадки
13:38
Церемония открытия памятника преподобному Серафиму Вырицкому прошла в Санкт-Петербурге
11:12
Активно строят социальные объекты
10:44
В Ленобласти перекроют мост через Свирь для прохода вверх по реке состава «МБ-1204» + «Александрит» + «Вулкан»
10:36
В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель
09:40
Что с финской визой?
09:28
Появится альтернативная валюта?
09:12
В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля
00:14
Стал известен новый состав штаба СКА: Валерий Брагин стал консультантом
16:13
«Сурганова и Оркестр» выступят на ROOF FEST
16:09
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Штормовая чайка»
13:04
В Петербурге пресечена деятельность подпольного казино
13:02
В Петропавловском соборе прошло богослужение в День апостолов Петра и Павла
09:57
Закрыли подпольное казино
09:34
Гражданство по упрощенке
08:48
Их освободили от платы за аренду
17:23
Александр Бельский встретился с представителями киберспортивного сообщества города
17:18
На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Евро серьезно упал

Евро серьезно упал

0
6
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
024.by
Евро падает, а наша экономика укрепляется

Вчера впервые с 2002 года европейская валюта стоила дешевле, чем доллар. Хотя эта разница курсов выражалась в копейках (58,76 и 58,85 руб.), сама история показательна. Евро серьезно упал, что обусловлено кризисом экономики стран ЕС.

Доллар тоже переживает не самые лучшие времена, но его падение по отношению к рублю оказалось меньшим. Что касается российской экономики, то она продолжает укрепляться. Правительство предпринимает эффективные меры поддержки. Рубль сохраняет стабильность.

«Питерец.ру» отмечает, что экономика Северной столицы тоже продолжает развиваться. В городе принимаются различные программы. Смольный предпринимает необходимые шаги для стабилизации. Благодаря этому, удается добиваться результатов даже в условиях санкций.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-11-2020, 09:57
Что будет с валютой?
11-02-2017, 09:38
Доллар продолжает падать
8-09-2020, 07:01
Тревожный звонок прозвучал?
2-05-2022, 09:04
Рубль вышел в лидеры
31-03-2022, 08:38
Падение доллара продолжается
10-09-2018, 11:00
Доллар начал серьезно расти

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
82
Вчера, 16:52
В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе
0
99
Вчера, 10:36
В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель
0
104
Вчера, 09:12
В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля
0
325
5-07-2022, 12:31
В Кудрово иномарка сбила пенсионерку
Наверх