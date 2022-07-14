Вчера впервые с 2002 года европейская валюта стоила дешевле, чем доллар. Хотя эта разница курсов выражалась в копейках (58,76 и 58,85 руб.), сама история показательна. Евро серьезно упал, что обусловлено кризисом экономики стран ЕС.

Доллар тоже переживает не самые лучшие времена, но его падение по отношению к рублю оказалось меньшим. Что касается российской экономики, то она продолжает укрепляться. Правительство предпринимает эффективные меры поддержки. Рубль сохраняет стабильность.

«Питерец.ру» отмечает, что экономика Северной столицы тоже продолжает развиваться. В городе принимаются различные программы. Смольный предпринимает необходимые шаги для стабилизации. Благодаря этому, удается добиваться результатов даже в условиях санкций.