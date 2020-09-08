ента новостей

07:13
Оштрафовали из-за проблем с тестом от коронавируса
07:01
Тревожный звонок прозвучал?
23:25
Знарок – победитель, Шипачёв – проигравший
19:19
Завтра ребята Северной столицы выступят на фестивале «Российская студенческая Весна»
16:35
В Петербурге задержали афериста обокравшего жительницу блокадного Ленинграда
16:18
Урок пожарной безопасности со школьниками Радофинниково
16:13
В Ленобласти завершились оборонно-патриотические сборы для подростков
16:08
Первым посетителем мультимедийной выставки «Память поколений» стал ветеран Великой Отечественной войны.
12:51
В Кронштадте состоялось открытие парусной секции подростково-молодежного клуба "Дельфин"
10:45
В Петербурге отремонтируют Большой Конюшенный мост
10:42
В Петербурге ограбили салон связи МТС
10:36
В Купчино иномарка сбила пенсионерку
09:42
Кредитные каникулы получили не все
09:12
Что снимает похмелье?
22:20
СКА проиграл в овертайме «Ак Барсу», а Дэнфорт продолжает набирать очки
22:18
Трагедия в «Крылатском»: велогонщик Павел Свешников умер на соревнованиях
17:25
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов
09:37
Беглов в лидерах
09:10
Женщины продуктивнее утром
23:22
Петербургских доноров зовут на акцию
21:59
СКА стартовал с победы в Нижнекамске: забили Ожиганов и Бурдасов
19:48
Фестиваль «Русская Душа»
17:56
В сети развлекательных музеев и аттракционов БигФани торжественно перевернули календарь в знаковую дату "Третье сентября"
17:50
В Петербурге решается будущее Кузнечного рынка
13:50
В Петербурге полицейские выявили факт мошенничества при получении выплат
13:46
В Петербурге задержали похитителя экскаватора
13:43
Регистрация на молодежный форум «ВышеКрыши» продлена до 9 сентября
12:04
Ландшафтный спектакль "Улитная Рапсодия"
12:01
Успей подать заявку на участие в проекте «Место, где я живу»
11:56
Студентов Петербурга приглашают поучаствовать в квесте по охране труда
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Экономика » Тревожный звонок прозвучал?

Тревожный звонок прозвучал?

0
1
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
nstarikov.ru
Курс евро к рублю обновил максимум за 4 года

«Питерец.ру» сообщает, что рубль продолжает падение по отношению к евро. Так курс российской валюты достиг худших показателей с 2016 года. Впервые за это время евро взлетел выше отметки 90 руб. При этом доллар превысил отметку 76 руб.

Однако экономист Игорь Травин считает, что эту ситуацию не следует рассматривать в качестве тревожного звонка. Российская экономика слабее европейских, что будет отражаться и на курсе рубля. Пока самые пессимистические ожидания, согласно которых доллар превысит отметку в 100 руб., а евро — тем более, не подтвердились. Так что ситуация не выглядит катастрофичной, поскольку все могло быть гораздо хуже.

На курсе рубля сказывается несколько факторов. В первую очередь это общая слабость экономики и низкая стоимость природных ресурсов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-04-2018, 07:38
Рубль снова начнет падать?
3-05-2019, 08:41
Предполагаемое поведение рубля
7-03-2020, 11:13
Рубль продолжил падение
11-02-2017, 09:38
Доллар продолжает падать
18-03-2016, 09:55
Рубль укрепляет позиции
22-08-2015, 10:19
Что происходит с рублем?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
79
Вчера, 10:36
В Купчино иномарка сбила пенсионерку
0
108
4-09-2020, 11:26
В Купчино иномарка насмерть сбила подростка
0
220
31-08-2020, 12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
257
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
Наверх