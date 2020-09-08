Тревожный звонок прозвучал?

«Питерец.ру» сообщает, что рубль продолжает падение по отношению к евро. Так курс российской валюты достиг худших показателей с 2016 года. Впервые за это время евро взлетел выше отметки 90 руб. При этом доллар превысил отметку 76 руб.

Однако экономист Игорь Травин считает, что эту ситуацию не следует рассматривать в качестве тревожного звонка. Российская экономика слабее европейских, что будет отражаться и на курсе рубля. Пока самые пессимистические ожидания, согласно которых доллар превысит отметку в 100 руб., а евро — тем более, не подтвердились. Так что ситуация не выглядит катастрофичной, поскольку все могло быть гораздо хуже.

На курсе рубля сказывается несколько факторов. В первую очередь это общая слабость экономики и низкая стоимость природных ресурсов.