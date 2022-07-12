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Питерец.ру » Экономика » Их освободили от платы за аренду

Их освободили от платы за аренду

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Власти Северной столицы отменили плату за аренду для обществ ветеранов и инвалидов

Общества ветеранов и инвалидов теперь не будут платить за аренду. Речь идет о структурах, находящихся в помещениях, принадлежащих городу. Соответствующее решение было принято Смольным.

В итоге от аренды будут освобождены 58 объединений, занимающих 79 нежилых объектов. Такой льготой могут воспользоваться организации, которые находятся в помещениях площадью до 100 кв. м. Причем эти арендуемые помещения должны находиться в одном районе.

«Питерец.ру» отмечает, что городские власти оказывают поддержку различным структурам. Например, компании, размещающие рекламу в подземке, получили отсрочку по аренде. Представителям бизнеса оказывалась и другая помощь. Теперь Смольный поддержал общественные объединения.

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