Их освободили от платы за аренду

Общества ветеранов и инвалидов теперь не будут платить за аренду. Речь идет о структурах, находящихся в помещениях, принадлежащих городу. Соответствующее решение было принято Смольным.

В итоге от аренды будут освобождены 58 объединений, занимающих 79 нежилых объектов. Такой льготой могут воспользоваться организации, которые находятся в помещениях площадью до 100 кв. м. Причем эти арендуемые помещения должны находиться в одном районе.

«Питерец.ру» отмечает, что городские власти оказывают поддержку различным структурам. Например, компании, размещающие рекламу в подземке, получили отсрочку по аренде. Представителям бизнеса оказывалась и другая помощь. Теперь Смольный поддержал общественные объединения.