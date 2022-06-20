Вкладывать нужно дома

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин призвал отечественных бизнесменов вкладывать деньги в экономику РФ. Российский лидер обратил внимание, что предприниматели, проигнорировавшие эти советы, столкнулись с серьезными проблемами.

Таким способом бизнес защитит свои активы от возможных изъятий, конфискаций и прочих сложностей. Но помимо экономической стороны вопроса, Путин обратил внимание и на моральную. Владимир Владимирович призвал предпринимателей помогать государству укреплять социальную среду, а также развивать другие сферы.

Этот вопрос был затронут во время выступления российского президента на ПМЭФ-2022. Тема инвестирования очень актуальна для сегодняшнего времени. Многие российские предприниматели, имеющие активы за рубежом, лишились этих средств.