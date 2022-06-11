Ключевая ставка стала еще ниже

«Питерец.ру» сообщает, что ЦБ РФ установил ключевую ставку на уровне 9,5%. Так что данный показатель снова снизился. Прежнее значение было 11%. Теперь ставка вернулась к тем знаниям, которые были до начала спецоперации на Украине.

Решение Центробанка выглядит логичным. Уровень инфляции в нашей стране замедлился. По имеющимся данным, этот показатель в 2022 году составит 14-17%. Еще продолжает укрепляться рубль. Эффективно работает программа импортозамещения. Что касается импорта готовых товаров, комплектующих и сырья, то он восстанавливается хорошими темпами.

Дальнейшее решение относительно ключевой ставки будет приниматься исходя из экономической ситуации в конкретный момент времени. В 2022 года эта ставка в среднем может быть в пределах 10-11%, 2023-м – 7-9%, в 2024-м – 6-7%. Так что предполагается ее дальнейшее снижение.