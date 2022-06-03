«Питерец.ру» сообщает, что на экономическом форуме в Северной столице РФ побывают представители 115 стран. Так что ПМЭФ-2022 будет серьезной мировой площадкой. Если кто-то решил туда не поехать, это его проблемы. У России остается немало партнеров.

В Петербург приедут 2,7 тыс. представителей бизнеса, причем более 1 тыс. участников являются главами компаний. Данное мероприятие имеет огромное значение для нашей страны, а также для тех, кто намерен взаимодействовать с Россией.

Что касается экономической войны, которую против нас развернул Запад, то российские власти достаточно эффективно противостоят санкций. Так что с более серьезными проблемами сталкиваются те, кто пытаются нам навредить.