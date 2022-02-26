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Питерец.ру » Экономика » Время ждать

Время ждать

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Экономист поделился своими соображениями

Экономист Александр Ходачек подчеркнул, что сейчас не время для какой-либо спешки. Ситуация с рублем естественна, но что будет дальше неясно. Российская валюта переживает скачки, что приводит к резкому изменению курса.

В таких условиях не следует создавать ажиотаж вокруг наличности и валюты. Необходимо переждать и посмотреть, как будут разворачиваться дальнейшие события. Так что выстраиваться в длинные очереди в банкоматы нет смысла. По мнению экономиста, какая-то ясность наступит уже на следующей неделе.

«Питерец.ру» отмечает, что на фоне взлета доллара и евро люди стали активно снимать деньги. Наступил настоящий ажиотаж, ведь доллар в какой-то момент взлетел до отметки в 90 руб.

Ходачек прав, что не нужно торопиться. Однако какое-то решение людям необходимо принимать. Никто не хочет, чтобы его сбережения обесценились. Например, сейчас ходят разговоры о возможном отключении России от системы Swift. Если это произойдет, переводы в валюте станут невозможными.

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