Время ждать

Экономист Александр Ходачек подчеркнул, что сейчас не время для какой-либо спешки. Ситуация с рублем естественна, но что будет дальше неясно. Российская валюта переживает скачки, что приводит к резкому изменению курса.

В таких условиях не следует создавать ажиотаж вокруг наличности и валюты. Необходимо переждать и посмотреть, как будут разворачиваться дальнейшие события. Так что выстраиваться в длинные очереди в банкоматы нет смысла. По мнению экономиста, какая-то ясность наступит уже на следующей неделе.

«Питерец.ру» отмечает, что на фоне взлета доллара и евро люди стали активно снимать деньги. Наступил настоящий ажиотаж, ведь доллар в какой-то момент взлетел до отметки в 90 руб.

Ходачек прав, что не нужно торопиться. Однако какое-то решение людям необходимо принимать. Никто не хочет, чтобы его сбережения обесценились. Например, сейчас ходят разговоры о возможном отключении России от системы Swift. Если это произойдет, переводы в валюте станут невозможными.