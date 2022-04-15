Где хотят открывать бизнес

Петербург по праву считается одним из наиболее популярных российских городов. Он входит различные рейтинги, занимая там лидирующие позиции. Это касается многих сфер, в том числе – бизнеса.

Например, был проведен опрос, в ходе которого жителей нашей страны спрашивали, где бы они хотели открыть свое дело. 36% опрошенных выбирали для этого Северную столицу. Люди выбирали сферу развлечений и культуры, дизайн, творчество и IT. Петербург занял 2 место в этом рейтинге, уступив лидерство Москве. В топ-3 также попал Краснодар, который очень привлекателен для открытия туристического бизнеса.

«Питерец.ру» подчеркивает, что в Северной столице созданы хорошие условия для занятия бизнесом. Хотя сейчас предприниматели переживают не самые легкие времена, в Петербурге имеются хорошие перспективы для начинающих бизнесменов.