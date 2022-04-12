В Петербурге поддержат занятость

Ситуация на рынке труда Петербурга является достаточно позитивной. В городе на Неве самый низкий процент безработицы по стране. По итогам 1 квартала 2022 года данный показатель составил 1,4%.

Однако сейчас мы живем в условиях санкций Запада, из-за которых возникают риски высвобождения рабочих мест и сокращения доходов граждан. Власти Петербурга хорошо понимают это и предпринимают конкретные шаги, направленные на снижение напряженности на рынке труда.

Особое внимание уделяется работе службы занятости. Если человек лишается работы, ему помогают подобрать другую, решив технические вопросы с трудоустройством. По крайней мере, оказывается практическая помощь в этом направлении.

«Питерец.ру» также отмечает, что правительство РФ выделило Северной столице 1,3 млрд руб. Эти деньги пойдут на укрепление рынка труда Петербурга.