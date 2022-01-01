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Питерец.ру » Экономика » Каким окажется поведение рубля

Каким окажется поведение рубля

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kommersant.ru
Эксперт поделился, чего можно ожидать от российской валюты

«Питерец.ру» отмечает, что курс российского рубля продолжает снижаться. Причем это происходит несмотря на высокую стоимость нефти. «Черное золото» продолжает удерживаться на отметке 80 долларов за баррель. Однако отрицательная динамика рубля все равно имеет место.

Эксперт Ярослав Кабаков объясняет это завершением налогового периода. Еще Банк России активно скупает валюту, что тоже оказывается существенное влияние. Кабаков уверен в дальнейшем снижении курса. Это обычная ситуация для января, в этот период рубль часто немного сдает свои позиции.

Однако ничего критичного с российской валютой произойти не должно. Поэтому говорить о каком-то серьезном падении не приходится. Что касается прогноза на 2022 год, то за доллар будут давать в районе 72 руб. Большинство экспертов сводятся к такому мнению.

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