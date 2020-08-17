ента новостей

09:33
Ленобласть тоже популярна
09:12
Кормить школьников пока некому
17:13
На КАД на месяц перекроют две полосы движения
02:12
Ловрен и Ракицкий в Ростове: один забил, другой получил красную
15:24
На КАД на полгода перекроют одну полосу движения
09:49
Пустующие офисы
09:18
Путину продолжают доверять
15:43
70 литров крови сдали доноры Петербурга за день
14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
13:34
В Петербурге зарежали аферистку продававшую пенсионерам газоулавливатели
09:07
Линейкам быть!
08:07
Популярные кроссоверы и внедорожники
18:02
Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой
18:01
Вооружен извещателем – защищен от беды!
18:00
Ночь любви в Севкабель Порту!
16:32
После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»
15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:59
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
14:49
В петербурге поймали профессионального «форточника»
14:46
В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка
09:20
Где лучше встречаться с друзьями
08:43
Солидарность с протестующими белорусами
13:34
На Синявинских высотах поисковики нашли 17 останков красноармейцев
13:31
Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно
13:25
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
13:22
В Петербурге полицейские применили табельное оружие
07:50
Что не так с вакциной от коронавируса?
07:47
Польза от импортозамещения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Кормить школьников пока некому

Кормить школьников пока некому

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ukrainianwall.com
В школах Петербурга до конца не решен вопрос с питанием

«Питерец.ру» сообщает, что некоторые школьники Северной столицы могут остаться без завтраков и обедов. В школах 5 районов города нет заключенных контрактов на такое питание. Как удастся решить эту проблему до 1 сентября, неизвестно.

В Управлении социального питания считают, что дети не останутся без еды. Однако у представителей бизнеса на этот счет имеются сомнения. Дело в том, что здесь ввели новые правила. Произошло перераспределение подрядов, в результате чего не успевают заключить новые контракты.

Власти призывают не драматизировать события. Однако опасения участников данного сегмента рынка не являются беспочвенными. В частности, нет контрактов на питание школьников в Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Калининском районах. Посмотрим, чем закончится эта ситуация.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-03-2020, 08:20
Горячее питание в школах
10-10-2018, 12:18
Продление льгот для школьников и студентов
20-11-2012, 20:14
В Петербургских школах появятся терминалы для оплаты питания
25-01-2019, 07:27
Шанс для одного из контрактов
31-01-2017, 09:54
Новые кассы
13-07-2016, 09:10
Появятся новые парки?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
117
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
0
229
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
192
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
0
218
10-08-2020, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
Наверх