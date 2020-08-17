Кормить школьников пока некому

«Питерец.ру» сообщает, что некоторые школьники Северной столицы могут остаться без завтраков и обедов. В школах 5 районов города нет заключенных контрактов на такое питание. Как удастся решить эту проблему до 1 сентября, неизвестно.

В Управлении социального питания считают, что дети не останутся без еды. Однако у представителей бизнеса на этот счет имеются сомнения. Дело в том, что здесь ввели новые правила. Произошло перераспределение подрядов, в результате чего не успевают заключить новые контракты.

Власти призывают не драматизировать события. Однако опасения участников данного сегмента рынка не являются беспочвенными. В частности, нет контрактов на питание школьников в Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Калининском районах. Посмотрим, чем закончится эта ситуация.