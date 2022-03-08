Давайте без панического шопинга

Санкции Запада, вызванные военной операцией на Украине, приводят некоторых людей в состояние неопределенности. В этой ситуации они начинают совершать необдуманные поступки. Например, скупать в больших количествах продукты в магазинах.

При этом заверения властей, что дефицита товаров нет, напуганные люди словно пропускают мимо ушей. Однако такой необдуманный шопинг может привести к негативным последствиям. Человек потратит больше денег, чем надо. К тому же это ударит по его эмоциональному состоянию.

Если покупать ненужные товары, потом не останется средств на необходимые. Результатом этого будут сожаление и разочарование. Так что следует воздержаться от необдуманного шопинга и не поддаваться паническим настроениям.

«Питерец.ру» отмечает, что вкладывать деньги в содержимое холодильника – это далеко не лучшие инвестиции. Не зря специалисты рекомендуют придерживаться долгосрочных планов.