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Питерец.ру » Экономика » Давайте без панического шопинга

Давайте без панического шопинга

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mir24.tv
К чему могут привести покупки, вызванные паникой?

Санкции Запада, вызванные военной операцией на Украине, приводят некоторых людей в состояние неопределенности. В этой ситуации они начинают совершать необдуманные поступки. Например, скупать в больших количествах продукты в магазинах.

При этом заверения властей, что дефицита товаров нет, напуганные люди словно пропускают мимо ушей. Однако такой необдуманный шопинг может привести к негативным последствиям. Человек потратит больше денег, чем надо. К тому же это ударит по его эмоциональному состоянию.

Если покупать ненужные товары, потом не останется средств на необходимые. Результатом этого будут сожаление и разочарование. Так что следует воздержаться от необдуманного шопинга и не поддаваться паническим настроениям.

«Питерец.ру» отмечает, что вкладывать деньги в содержимое холодильника – это далеко не лучшие инвестиции. Не зря специалисты рекомендуют придерживаться долгосрочных планов.

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