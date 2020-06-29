Пострадали ж/д и водные перевозки

«Питерец.ру» отмечает, что многие отрасли экономики заметно пострадали от ситуации с коронавирусом. Таким сферам оказывается государственная поддержка. Премьер Михаил Мишустин внес дополнения в список этих отраслей. Сейчас в него оказались включены железнодорожные и водные перевозки, осуществляемые речным и морским транспортом.

Такое решение является оправданным, поскольку в этих сферах наблюдается серьезное снижение спроса. Например, в первой половине апреля железнодорожные перевозки сократились на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напоминаем, что федеральные и региональные власти делают все возможное, чтобы поддержать предприятия и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса.