Что с прожиточным минимумом?

Можно ли прожить на прожиточный минимум? Это вопрос, пожалуй, риторический. Прожиточный минимум уже давно стал величиной абстрактной, экономической, статистической. К реальной жизни никакого отношения он не имеет. Можно сказать, что слова «прожить» и «прожиточный» однокоренными не являются. Мы сейчас не о правилах русского языка, а о реалиях жизни.

Ну подписал губернатор Беглов постановление о прожиточном минимуме на следующий год. Эта величина оказалась на 4,3% больше. Получилось аж 12428 рублей! И это в среднем! Как же это много! Для трудоспособного населения — 13571 рубль 10 копеек, для пенсионеров — 10688 рублей 10 копеек (им этого хватит!), для детей — 12428 рублей.

Если доходы человека меньше этих величин, он вправе рассчитывать на различные меры социальной поддержки. Только вот откуда взяли эти величины? Как устанавливали этот прожиточный минимум? Утвердили показатели, меньше которых нарисовать просто стыдно?