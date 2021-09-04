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Питерец.ру » Экономика » Не торопитесь покупать машину

Не торопитесь покупать машину

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
radiokp.ru
Эксперты советуют повременить с покупкой новой машины

Сегодня цены на автомобили продолжают расти. Потому некоторые люди спешат приобрести новую машину, чтобы не платить потом еще больше. Однако эксперты рекомендуют поступать иначе.

Например, Ян Хайцеэр советует переждать год-полтора. Сегодняшняя ситуация на авторынке объясняется последствиями пандемии. Наблюдается нехватка запчастей, подорожала логистика. В таких условиях дилеры стремятся получить максимальные выгоды при продаже, что приводит к повышению цен. Так компенсируют недополученную прибыль, а кто-то и вовсе пытается выжить. Через какое-то время ситуация придет в норму. Тогда и стоит покупать новый автомобиль. Ну а сейчас лучше вложить в восстановление своей старой машины.

«Питерец.ру» считает такой совет разумным. Однако нельзя точно спрогнозировать, как именно поведет себя рынок в дальнейшем. Вероятность последующей нормализации довольно высока. Но точно ли это произойдет через год-полтора?

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