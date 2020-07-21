Нужно ли приобретать недвижимость за границей

Петербургский бизнесмен и бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев советует воздержаться от приобретения жилья за границей. По словам экс-футболиста, в 2008 году он приобрел апартаменты в испанской Валенсии. Но потом убедился, что это вложение является необязательным.

Безусловно, при таком раскладе можно не заботиться о поиске жилья для отдыха. Отсутствует необходимость подстраиваться под режим и требование отелей. Однако имеются и объективные минусы. Это расходы на содержание апартаментов. К тому же такое жилье ограничивает возможности для путешествий – вместе поездки в какое-либо другое место ты отправляешься в страну, где у тебя есть недвижимость.

Малафеев подчеркнул, что покупать квартиру за границей стоит, когда имеются цели, связанные с этой страной. К ним можно отнести частые поездки по работе, переезд или желание отдыхать только здесь.

«Питерец.ру» считает, что в словах Малафеева есть рациональное зерно. Однако на счет целесообразности покупки зарубежной недвижимости может быть иное мнение.