Смартфон проверяет подлинность купюр

Эксперт Анастасия Ильичева рассказала о специальных приложениях, помогающих проверять деньги. Например, Центробанк выпустил приложение «Банкноты банка России». Подлинность купюр это программное обеспечение не проверяет. Однако в приложении содержится много сведений, позволяющих пользователям лучше ориентироваться в вопросе настоящих и фальшивых денег.

Еще существует «Сканер фальшивых купюр». С ним можно работать не только с российскими деньгами, но также долларами и евро. Проверка проводится в автоматическом режиме. Достаточно навести камеру мобильника на банкноту. Еще есть «Помощник проверки доллара», рассчитанный на работу с американской валютой. Проверка здесь проводится по базе выпущенных долларов.

«Питерец.ру» отмечает, что в наше время существует множество полезных приложений, охватывающие разные сферы жизни. Теперь уже с помощью мобильного телефона можно проверять и деньги. Раньше представить нечто подобное было сложно, но мир стремительно меняется. В чем-то эти изменения оказываются весьма полезными.