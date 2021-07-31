ента новостей

11:49
В Смольном намерены нарастить темпы вакцинации
11:16
Смартфон проверяет подлинность купюр
10:28
Заболевших водителей могут автоматически лишать прав
14:59
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность
10:57
Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых»
10:45
В Ленобласти средь беда дня угнали иномарку
10:19
В Петербурге мужчина угнал и поджег автомобиль бывшей сожительницы
10:11
В Колпино полицейские задержали мужчину с амфетамином и его поставщика
10:07
В Петербурге выявлена схема фиктивной вакцинации от коронавируса
08:27
Депутатам платить не нужно?
08:00
Раскрыта схема с фиктивной вакцинацией
07:31
Беглов о коронавирусе
00:10
Волейболисты петербургского «Зенита» приняли участие в победе сборной над Бразилией на Олимпиаде
16:14
На КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют два съезда
13:39
Иван Верясов успешно преодолел стадию 1/8 финала Олимпийских игр
11:40
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
11:36
В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки
11:29
В Колпино из окна квартиры выпал двухлетний мальчик
11:22
В Кудрово задержаны трое нелегалов, подозреваемых в разбое
10:50
Ресторан закрыт после отравления детей
09:45
Таксистам дадут спокойно работать
09:09
Резник не пойдет на выборы
23:01
Спикер ЗаКСа Вячеслав Макаров охарактеризовал, как собирала подписи кандидат в депутаты Марина Лыбанева
18:21
Выставка «Таинственный лес»
12:31
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке негабаритного судна
11:17
Поисковый палаточный лагерь начнет свою работу в Гайтолово
10:52
В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика
10:47
В Петербурге приняли закон о наказах избирателей
10:43
Задержан автор антихристианского ролика
10:24
В Ленобласти воры обокрали отделения "Почты России"
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Смартфон проверяет подлинность купюр

Смартфон проверяет подлинность купюр

0
44
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Современные смартфоны помогают выявлять фальшивые деньги

Эксперт Анастасия Ильичева рассказала о специальных приложениях, помогающих проверять деньги. Например, Центробанк выпустил приложение «Банкноты банка России». Подлинность купюр это программное обеспечение не проверяет. Однако в приложении содержится много сведений, позволяющих пользователям лучше ориентироваться в вопросе настоящих и фальшивых денег.

Еще существует «Сканер фальшивых купюр». С ним можно работать не только с российскими деньгами, но также долларами и евро. Проверка проводится в автоматическом режиме. Достаточно навести камеру мобильника на банкноту. Еще есть «Помощник проверки доллара», рассчитанный на работу с американской валютой. Проверка здесь проводится по базе выпущенных долларов.

«Питерец.ру» отмечает, что в наше время существует множество полезных приложений, охватывающие разные сферы жизни. Теперь уже с помощью мобильного телефона можно проверять и деньги. Раньше представить нечто подобное было сложно, но мир стремительно меняется. В чем-то эти изменения оказываются весьма полезными.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-06-2016, 19:09
Сбыт фальшивых денег
29-04-2021, 07:23
Фальшивой валюты стало больше
25-02-2016, 13:05
Поимка фальшивомонетчика
5-04-2015, 08:30
Оригами из доллара
6-09-2016, 17:55
Заработок на установке мобильных приложений
26-03-2015, 10:10
Число активных пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн в Северо-Западном регионе превысило 400 тыс. человек

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
140
29-07-2021, 11:36
В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки
0
251
28-07-2021, 10:52
В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
426
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
692
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх