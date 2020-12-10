Квартиры рекордно подорожали

«Питерец.ру» сообщает, что в сегменте жилой недвижимости был зафиксирован серьезный рост. В течение 2020 года квартиры заметно выросли в цене. Готовое жилье подорожало на 20%, квартиры в новостройках – на 25%. Это рекордные показатели для Петербурга.

Причина такого роста лежит на поверхности. Льготная программа ипотечного кредитования как раз и спровоцировала этот рост. Увеличился спрос на жилье, и выросли объемы строительства. Естественно, что это привело к росту цен.

В Центробанке обеспокоены сложившейся ситуацией и заговорили о возможных рисках. Там считают, что льготная ипотека приведет к дисбалансу спроса и предложения. В Минстрое подобных опасений не разделяют, считая, что эту программу нужно продлить.