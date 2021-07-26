Рекордно задолжали коммунальщикам

Плата за коммунальные услуги – неизбежность, с которой сталкивается каждая семья и одинокие люди. Для кого-то эти платежи не вызывают особых проблем. Эти люди своевременно погашают задолженность. Другие же сталкиваются здесь с объективными сложностями.

Когда у граждан сокращается доход, им становится намного труднее платить по счетам. В итоге образует долг. Коммунальщики пытаются как-то бороться с неплательщиками. Но если у человека нет денег, проблема никак не решается.

«Питерец.ру» сообщает, что у жителей России образовалась рекордная задолженность за ЖКХ. По итогам первого квартала 2021 года ее размер составил 460,8 млрд. руб. Даже в мае 2020 года после «нерабочих дней» наши соотечественники недоплатили 448 млрд. руб.

Еще нужно отметить рост среднего чека по оплате коммунальных услуг. Сейчас люди на это тратят около 3459 руб. Самые большие квитанции у жителей Тюмени – 4446 руб., москвичи вынуждены платить по 3518 руб., петербуржцы – по 3002 руб.