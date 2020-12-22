Что с промышленностью?

«Питерец.ру» сообщает, что в петербургском парламенте прошло совещание, посвященное городской промышленности. В ходе данного мероприятия с докладом выступил руководитель профильного комитета Кирилл Соловейчик.

Вячеслав Макаров отметил, что представленные Соловейчиком данные отражают реальность происходящего. Петербургская промышленность оказалась устойчивой к пандемии. Отрасли промышленности, которые пострадали от ограничений, постепенно начинают восстанавливаться. Причем это восстановление носит стабильный характер.

Макаров также коснулся системы поддержки промышленников, показавшей свою эффективность. Инвесторы охотно вкладывают деньги в высокотехнологичные производства.