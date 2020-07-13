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Питерец.ру » Экономика » Куда вкладывают деньги

Куда вкладывают деньги

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
maximonline.ru
Какие отрасли привлекательны для инвесторов

«Питерец.ру» отмечает, что город на Неве сохраняет свою привлекательность для инвесторов. При этом некоторые сферы оказываются наиболее предпочтительными для вложений.

Так Петербург является самым популярным туристическим направлением России, что оборачивается активными вложениями в эту отрасль. Что касается промышленности, то немало средств инвесторы вкладывают в обрабатывающие предприятия. Этот показатель составляет 14% от общей суммы вложений. 20% инвестиций пошло на сферу транспорта и логистики. Еще популярностью среди инвесторов пользуется it-сфера.

В целом Петербург обладает хорошим экономическим потенциалом. Это определяет инвестиционную привлекательность города на Неве.

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