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Питерец.ру » Экономика » Промышленность выстояла

Промышленность выстояла

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербургская промышленность восстановилась после коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что промышленность Северной столицы восстановилась после пандемии covid-19. Об этом заявил глава городской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев. Это утверждение прозвучало на выставке, прошедшей в «Экспофоруме».

Теме будущего предприятий была посвящена отдельная сессия. Катенев отметил, что принятые меры поддержки оказались эффективными. Предприятиям удалось сохранить потребительский спрос. Помимо этого, были сохранены рабочие места. Малый и средний бизнес получил кредиты на выгодных условиях. Были снижены страховые взносы и предоставлены прочие льготы. На выставке в «Экспофоруме» многие компании продемонстрировали новинки, которые только что появились на рынке или окажутся там в ближайшее время.

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