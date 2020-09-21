Промышленность выстояла

«Питерец.ру» сообщает, что промышленность Северной столицы восстановилась после пандемии covid-19. Об этом заявил глава городской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев. Это утверждение прозвучало на выставке, прошедшей в «Экспофоруме».

Теме будущего предприятий была посвящена отдельная сессия. Катенев отметил, что принятые меры поддержки оказались эффективными. Предприятиям удалось сохранить потребительский спрос. Помимо этого, были сохранены рабочие места. Малый и средний бизнес получил кредиты на выгодных условиях. Были снижены страховые взносы и предоставлены прочие льготы. На выставке в «Экспофоруме» многие компании продемонстрировали новинки, которые только что появились на рынке или окажутся там в ближайшее время.