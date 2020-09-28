Как студенты строят карьеру в атомной отрасли

28 сентября – день работника атомной промышленности. Сегодня на атомную промышленность в нашей стране делаются большие ставки, как на альтернативный источник энергии, более экономичный и экологичный. Активно ведется строительство атомных станций, привлекаются молодые кадры.

Анастасии Брекоткиной 23 года, она боец петербургского студенческого строительного отряда «Ника», выпускница Института энергетики 2020 года, золотая медалистка, комиссар штаба студенческих отрядов Политеха.

Обаятельная девушка с заразительной улыбкой поступила в Политех, чтобы изучать паровые турбины и активно заниматься общественной деятельностью в студенческих отрядах.

«Я родилась в семье отрядников. Кстати, еще одна причина, почему я поступила в Политех, – это наличие женского строительного отряда «Ника», на тот момент он был только в Политехе. Когда ты студент, это тебе нужно. Ты идешь работать на стройку, чтобы, во-первых, два месяца побыть со своим отрядом, тебе важна атмосфера, настроение на комиссарках (мероприятия, которые регулярно проводит комиссар для сплочения бойцов) – все это имеет большое значение для твоего успешного трудового сезона. Во-вторых, ты хочешь именно поработать на стройке, потому что когда, если не сейчас, в молодости? Ведь у тебя полно времени и энергии!» - говорит Анастасия.

В 2018 году она в составе отряда выезжала работать на Ленинградскую АЭС, где ребята занимались отделочными работами.

«Благодаря опыту работы в качестве мастера отряда в тот год, который перевёл на новый уровень способности коммуникации и организации времени, я с лёгкостью могу планировать текущие задачи трудясь в конструкторском бюро, выпускающем КД для паровых турбин для АЭС», - рассказывает Брекоткина.

Анне Никитиной 24, она - боец женского строительного отряда «Польза».

«В 2019 году нам посчастливилось попасть в состав всероссийской студенческой стройки «Мирный атом - ЛАЭС». Причем в отличии от всей стройки, мы и ещё 2 отряда работали не на самой ЛАЭС, а в Научно-исследовательском технологическом институте (НИТИ) им. А.П. Александрова. В тот момент я была мастером и выполняла функции бригадира, под моим руководством находилось 13 девчонок маляров-штукатуров, поэтому мне нужно было не только применить все практические навыки, которые я получила за предыдущие два года, но и проявить себя в роли организатора рабочего процесса. У всех ли есть работа, все ли выполняют ее на должном уровне, где раздобыть новые перчатки, везде ли есть освещение - эти и многие другие вопросы приходилось решать каждый день, ещё и не один раз. Я благодарна этой стройке за то, что она позволила мне оказаться "по ту сторону" рабочего процесса, прокачать старые умения и приобрести новые. Я никогда не забуду этого уникального опыта, который я получила, и который помогает мне и по сей день. Я считаю, что каждый студент, вне зависимости от специальности, должен пройти через эту потрясающую школу жизни, ведь даже если дальнейшая жизнь никак не будет связана со стройкой, все равно приятно осознавать, что в случае ремонта дома, ты сможешь сделать его сам или грамотно проконтролировать», - уверена Анна.

Работа со стройотрядами в атомной отрасли началась с 2008 года. Тогда был первый отряд численностью 20 человек, который работал на сооружении одного из энергоблоков Ростовской АЭС в Волгодонске. До этого студенты не принимали участия в строительстве объектов атомной отрасли, поэтому было много различных опасений и недоверия к студентам. Но первый опыт оказался успешным. На следующий год на объекты отрасли отправились уже 12 стройотрядов. С каждым годом студентов, которые работали в летний период на стройках, становилось все больше.

Сегодня ежегодно на объекты атомной отрасли выезжает около 2000 студентов со всей страны. Строительные отряды участвуют в строительстве Ленинградской АЭС, Курской АЭС, Нововоронежской АЭС и на объектах ПО «Маяк» в Челябинской области, принимают участие в зарубежных проектах на АЭС в Турции, Финляндии, Индии, Бангладеш, Беларуси.

В 80-х годах прошлого столетия в Ленинградской области студенческие строительные отряды тоже трудились на строительных площадках ЛАЭС-2 (г. Сосновый Бор). Но тогда это были работы по полному благоустройству Соснового бора.

«С 1985 по 1986 год я был командиром зонального отряда «Балтика», сформированным Ленинградским технологическим институтом им. Ленсовета, и закрепленным за тремя районами Ленобласти, – рассказывает Олег Контонистов, ветеран движения студенческих отрядов, директор АНО «Центр поддержки социально-значимых мероприятий «Событие». – Деятельность в основном заключалась в благоустройстве самого города, дорог, проводилось много шефской работы (например, работали на благоустройстве знаменитого Андерсен-Града). А наша задача, как руководителей зонального штаба, состояла в координации деятельности – мы работали с управлением строительства и осуществляли общее руководство, проводили фестивали, слеты, различную внутриотрядную работу, взаимодействовали с местными органами власти».

Сегодня работу в отряде многие из ребят сравнивают с профессиональной практикой. Преимущество попасть на стройку, безусловно, имеют студенты строительных вузов. И потому часто то, что они узнали в теории в университете, могут увидеть на реальном производстве.

Для большинства ребят работа в стройотряде помогает определиться и с выбором профессиональной мечты. Руководство строящихся объектов своих намерений перед ребятами не скрывает – сможешь проявить себя, показать, что ты достойный работник, получишь приоритет при трудоустройстве. Ведь если вернуться на строящийся объект уже после института с дипломом в руках, то опыт, полученный в стройотряде, будет дополнительным бонусом.

Поехать на стройку АЭС за границу могут только лучшие и уже опытные ребята из студенческих строительных отрядов. Для этого они проходят конкурсный отбор, который проводят Госкорпорация «Росатом» и Российские студенческие отряды. Важен опыт участия в стройках на территории России, знание английского языка и профильность специальности, на которой обучаешься в университете. Госкорпорация «Росатом» ведет круглогодичную работу со студенческими отрядами: проводятся обучающие мероприятия, творческие конкурсы, конкурсы профессионального мастерства. И все это направлено на адаптацию и развитие молодых специалистов на производстве в атомной отрасли.

«Росатом» – это первая компания, которая ввела отраслевую награду для ребят, работающих в составе студенческих отрядах. Эта награда, дает преимущество при трудоустройстве на предприятия отрасли. Трудовые проекты атомной отрасли имеют самый большой конкурс среди отрядов, туда многие стремятся попасть. Потому что знают, что смогут хорошо заработать, будут обеспечены комфортными условиями и видят свой профессиональный или карьерный рост», – рассказывает руководитель Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Михаил Киселёв.

Напомним, с 4 по 7 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 61-й Всероссийский слет студенческих отрядов (ВССО), где будут подводиться итоги трудового сезона в 2020 году. В эти дни Северная столица не только соберет более 2500 самых активных и талантливых бойцов студенческих отрядов из разных регионов, но и предоставит возможность для посещения различных площадок, куда будут приглашены представители органов власти и крупных компаний. В программе слета предусмотрены деловые мероприятия, включающие круглые столы, где участники смогут обсудить перспективы сотрудничества студотрядов и атомной отрасли. Кроме того, в рамках мероприятия будут проведены творческие фестивали и конкурсы профессионального мастерства.