Как студенты строят карьеру в атомной отрасли

28 сентября – день работника атомной промышленности. Сегодня на атомную промышленность в нашей стране делаются большие ставки, как на альтернативный источник энергии, более экономичный и экологичный. Активно ведется строительство атомных станций, привлекаются молодые кадры.
Анастасии Брекоткиной 23 года, она боец петербургского студенческого строительного отряда «Ника», выпускница Института энергетики 2020 года, золотая медалистка, комиссар штаба студенческих отрядов Политеха.
Обаятельная девушка с заразительной улыбкой поступила в Политех, чтобы изучать паровые турбины и активно заниматься общественной деятельностью в студенческих отрядах.
В 2018 году она в составе отряда выезжала работать на Ленинградскую АЭС, где ребята занимались отделочными работами.
Анне Никитиной 24, она - боец женского строительного отряда «Польза».
Работа со стройотрядами в атомной отрасли началась с 2008 года. Тогда был первый отряд численностью 20 человек, который работал на сооружении одного из энергоблоков Ростовской АЭС в Волгодонске. До этого студенты не принимали участия в строительстве объектов атомной отрасли, поэтому было много различных опасений и недоверия к студентам. Но первый опыт оказался успешным. На следующий год на объекты отрасли отправились уже 12 стройотрядов. С каждым годом студентов, которые работали в летний период на стройках, становилось все больше.
Сегодня ежегодно на объекты атомной отрасли выезжает около 2000 студентов со всей страны. Строительные отряды участвуют в строительстве Ленинградской АЭС, Курской АЭС, Нововоронежской АЭС и на объектах ПО «Маяк» в Челябинской области, принимают участие в зарубежных проектах на АЭС в Турции, Финляндии, Индии, Бангладеш, Беларуси.
В 80-х годах прошлого столетия в Ленинградской области студенческие строительные отряды тоже трудились на строительных площадках ЛАЭС-2 (г. Сосновый Бор). Но тогда это были работы по полному благоустройству Соснового бора.
Сегодня работу в отряде многие из ребят сравнивают с профессиональной практикой. Преимущество попасть на стройку, безусловно, имеют студенты строительных вузов. И потому часто то, что они узнали в теории в университете, могут увидеть на реальном производстве.
Для большинства ребят работа в стройотряде помогает определиться и с выбором профессиональной мечты. Руководство строящихся объектов своих намерений перед ребятами не скрывает – сможешь проявить себя, показать, что ты достойный работник, получишь приоритет при трудоустройстве. Ведь если вернуться на строящийся объект уже после института с дипломом в руках, то опыт, полученный в стройотряде, будет дополнительным бонусом.
Поехать на стройку АЭС за границу могут только лучшие и уже опытные ребята из студенческих строительных отрядов. Для этого они проходят конкурсный отбор, который проводят Госкорпорация «Росатом» и Российские студенческие отряды. Важен опыт участия в стройках на территории России, знание английского языка и профильность специальности, на которой обучаешься в университете. Госкорпорация «Росатом» ведет круглогодичную работу со студенческими отрядами: проводятся обучающие мероприятия, творческие конкурсы, конкурсы профессионального мастерства. И все это направлено на адаптацию и развитие молодых специалистов на производстве в атомной отрасли.
Напомним, с 4 по 7 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 61-й Всероссийский слет студенческих отрядов (ВССО), где будут подводиться итоги трудового сезона в 2020 году. В эти дни Северная столица не только соберет более 2500 самых активных и талантливых бойцов студенческих отрядов из разных регионов, но и предоставит возможность для посещения различных площадок, куда будут приглашены представители органов власти и крупных компаний. В программе слета предусмотрены деловые мероприятия, включающие круглые столы, где участники смогут обсудить перспективы сотрудничества студотрядов и атомной отрасли. Кроме того, в рамках мероприятия будут проведены творческие фестивали и конкурсы профессионального мастерства.