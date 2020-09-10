Экспорт упал

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице ежегодно продается большое количество товаров и услуг. По словам Евгения Елина, доход от экспорта составляет 7,5 млрд. долларов. Причем здесь не учитывается продажа нефти и газа.

Однако сейчас наблюдается серьезное падение экспорта. В 2020 году город получил здесь 3,5 млрд. долларов. Итоговые показатели окажутся меньше, чем в прошлые годы. Безусловно, такое снижение вызвано пандемией коронавируса. В городе резко упали продажи туристических услуг. Это направление способствовало серьезному пополнению городской казны.

Но постепенно ситуация должна выровняться. Петербург продает много высокотехнологичных продуктов. Эту группу пополнили фармацевтика, it-продукты и деловые услуги.