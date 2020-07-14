Внешний долг стал меньше

«Питерец.ру» сообщает, что объем государственного долга РФ на 1 июля составил 477,2 млрд. долларов. Это на 14,2 млрд. долларов меньше, чем раньше. На эту динамику повлияли операции, произведенные в банковском секторе. Однако большее влияние на снижение госдолга оказала переоценка, произведенная в конце I квартала, а также дальнейшее укрепление рубля. Но все же поводов для радости остается мало.

По мнению экспертов, госдолг России в текущем году увеличится примерно на 12,3% ВВП. Такую точку зрения озвучил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Ситуация с увеличением госдолга вызвана пандемией коронавируса. При этом российские власти действуют достаточно аккуратно. Потому объем госдолга продолжит находиться в безопасной зоне.