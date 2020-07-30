В Петербург нет пропустили крупную партию кормовых добавок из Великобритании

В Большом порту Санкт-Петербурга должностные лица территориального Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 2 тонн кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, поставленных морским путём из Великобритании компанией «Alltech» (№ GB 218 E 5003) и предназначавшихся для зарегистрированной в Москве фирмы, основным видом деятельности которой является производство готовых кормов для животных.

В ходе проведения физического контроля груза инспекторами Управления на бумажных мешках с продукцией были обнаружены две маркировочные этикетки, содержащие разные сведения о производителях: согласно одной из них товар был произведён в США, другой – в Канаде. Артикулы товара на верхней и нижней этикетках также отличались.

Инспекторами Управления Россельхознадзора было принято решение о запрете дальнейшего движения груза, крупная партия кормовых добавок возвращена поставщику.