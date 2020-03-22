Этапы проведения восковой эпиляции

Чтобы процедура эпиляции была эффективной, длина волос на теле должна составлять до 5 миллиметров.
Воск для процедуры заблаговременно нагревают в воскоплаве до определённой температуры.
Алгоритм действий:
Перед началом процедуры восковую кассету нужно подержать пару секунд роликом вниз, дабы воск попал на ролик, а потом распределить тонким слоем на нужный участок кожи. Потом кассету ставят в вертикальное положение для того, чтобы воск не растекся.
После нанесения воска на кожу, сверху воска накладывают бумажную полоску и хорошо приглаживают, чтобы она лучше скрепилась с кожей. Бумага должна быть чуточку длиннее и выходить за пределы участка кожи, который обработан воском. Далее нужно удалять такую бумагу и следует это делать резким движением в направлении против роста волос. Другой рукой нужно натягивать кожу. При натянутой коже процедура удаления бумажной полоски проходит менее болезненно.
Если волосы на этом участке остались, то нужно опять приложить полоску и все повторить в том же порядке.
Полоска из бумаги подходит для многоразового использования. Когда процедура завершена, восковые остатки удаляются при помощи масла.
Мочить участки, подвергшиеся эпиляции, нельзя на протяжении восьми часов.
В баню или сауну ходить не рекомендуется на протяжении нескольких дней после процедуры.
Чтобы не допустить появление врастающих волос можно воспользоваться скрабом.
Когда у вас будут определённые навыки по эпиляции, то такая процедура не будет занимать большое количество времени, а кожа будет гладкой и мягкой.
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Какие достоинства имеет восковая эпиляция?
Систематическое выполнение восковой эпиляции замедляет рост волос, они истоньчаются и становятся менее заметными.
Восковая эпиляция не вызывает раздражения на коже.
Удалению подвергаются волосы на любом участке тела.
Новые волосы начинают отрастать спустя две недели.