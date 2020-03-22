ента новостей

08:09
Кредитов стало меньше
07:27
Деньги на поддержку бизнеса?
00:54
Александр Церковный высказался о замене Плазы на Паскуаля
19:39
ОНФ в Санкт-Петербурге открыл первое окно «ОНФ.Помошь» в МФЦ
13:09
В Ленобласти мужчину подозревают в сбыте поддельных денег
09:25
Когда следует обращаться к врачу
07:54
Отношение к удаленной работе
00:25
При пустых трибунах баскетбольный «Спартак» уступил клубу «Восток-65»
23:49
«Коммерсант»: Сергей Шнуров собрался в ЗаКс?
17:58
В Ленобласти закрывают полигон и думают, куда деть полмиллиона тонн мусора
14:59
На севере Петербурга обокрали пенсионерку
14:53
В Петербурге полицейские раскрыли грабеж в офисе фирмы
09:43
Какой бизнес оказался в выигрыше?
09:05
Петербург вымоют
23:10
«Ак Барс» и Зарипов предлагают отменить плей-офф КХЛ
18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
18:17
ЗакС принял запрос Алексея Ковалева в защиту дома Басевича
18:13
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков временно закрыт
18:11
Михаил Романов проинспектировал проблемные объекты поселка Усть-Ижора
11:34
В Приморском районе задержали похитилелей внедорожников «Land Rover»
07:49
Как уберечься от коронавируса?
07:49
ЕВРО-2020 перенесли
23:15
Умер Эдуард Лимонов
19:17
В Петербурге задержана крупная партия тунца из Маврикия
10:22
В Веселом Поселке пытались ограбить банк
09:12
Полиция Петербурга ищет педофила-шантажиста
08:46
Лидеры по просрочкам
08:19
Что с безработицей?
01:15
Плей-офф КХЛ приостановлен на неделю после отказа «Барыса»
19:41
В Петербурге реконструируют здание богадельни на Каменноостровском проспекте
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Процедуры » Этапы проведения восковой эпиляции

Этапы проведения восковой эпиляции

0
53
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
vk.com
Чтобы процедура эпиляции была эффективной, длина волос на теле должна составлять до 5 миллиметров.

Чтобы процедура эпиляции была эффективной, длина волос на теле должна составлять до 5 миллиметров.

Воск для процедуры заблаговременно нагревают в воскоплаве до определённой температуры.

Алгоритм действий:

Перед началом процедуры восковую кассету нужно подержать пару секунд роликом вниз, дабы воск попал на ролик, а потом распределить тонким слоем на нужный участок кожи. Потом кассету ставят в вертикальное положение для того, чтобы воск не растекся.

После нанесения воска на кожу, сверху воска накладывают бумажную полоску и хорошо приглаживают, чтобы она лучше скрепилась с кожей. Бумага должна быть чуточку длиннее и выходить за пределы участка кожи, который обработан воском. Далее нужно удалять такую бумагу и следует это делать резким движением в направлении против роста волос. Другой рукой нужно натягивать кожу. При натянутой коже процедура удаления бумажной полоски проходит менее болезненно.

Если волосы на этом участке остались, то нужно опять приложить полоску и все повторить в том же порядке.

Полоска из бумаги подходит для многоразового использования. Когда процедура завершена, восковые остатки удаляются при помощи масла.

Мочить участки, подвергшиеся эпиляции, нельзя на протяжении восьми часов.

В баню или сауну ходить не рекомендуется на протяжении нескольких дней после процедуры.

Чтобы не допустить появление врастающих волос можно воспользоваться скрабом.

Когда у вас будут определённые навыки по эпиляции, то такая процедура не будет занимать большое количество времени, а кожа будет гладкой и мягкой.

Выбор оптимальной модели

Перед тем как приобрести воскоплав, нужно решить насколько часто вы будете проводить эпиляцию. Если это постоянная процедура и выполняется на больших участках, то лучше всего купить модель, которая может подогревать сразу пару ёмкостей с воском. Для одноразового применения хороша кассетная модель, она подходит для поездок. У таких моделей имеется электрошнур или подставка, кассету из которой вынимают после нагрева. Это самый удобный вариант, ведь длина шнура позволяет проводить процедуру в любом месте. Когда воск наносится, то прибор нужно отключать от розетки.

Какие достоинства имеет восковая эпиляция?

Систематическое выполнение восковой эпиляции замедляет рост волос, они истоньчаются и становятся менее заметными.

Восковая эпиляция не вызывает раздражения на коже.

Удалению подвергаются волосы на любом участке тела.

Новые волосы начинают отрастать спустя две недели.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-12-2016, 18:09
Советы по уходу за кожей лица
17-11-2016, 23:39
Осветляем волосы народными средствами дома
13-06-2016, 15:20
Правильный уход за волосами
12-05-2016, 19:30
Как правильно бриться
12-04-2016, 23:42
Шугаринг в косметологии
15-03-2016, 22:43
Новый вид эпиляции – лазерная

Происшествия на дорогах

0
200
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
806
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
914
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
1 183
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
Наверх