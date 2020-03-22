Этапы проведения восковой эпиляции

Чтобы процедура эпиляции была эффективной, длина волос на теле должна составлять до 5 миллиметров.

Воск для процедуры заблаговременно нагревают в воскоплаве до определённой температуры.

Алгоритм действий:

Перед началом процедуры восковую кассету нужно подержать пару секунд роликом вниз, дабы воск попал на ролик, а потом распределить тонким слоем на нужный участок кожи. Потом кассету ставят в вертикальное положение для того, чтобы воск не растекся.

После нанесения воска на кожу, сверху воска накладывают бумажную полоску и хорошо приглаживают, чтобы она лучше скрепилась с кожей. Бумага должна быть чуточку длиннее и выходить за пределы участка кожи, который обработан воском. Далее нужно удалять такую бумагу и следует это делать резким движением в направлении против роста волос. Другой рукой нужно натягивать кожу. При натянутой коже процедура удаления бумажной полоски проходит менее болезненно.

Если волосы на этом участке остались, то нужно опять приложить полоску и все повторить в том же порядке.

Полоска из бумаги подходит для многоразового использования. Когда процедура завершена, восковые остатки удаляются при помощи масла.

Мочить участки, подвергшиеся эпиляции, нельзя на протяжении восьми часов.

В баню или сауну ходить не рекомендуется на протяжении нескольких дней после процедуры.

Чтобы не допустить появление врастающих волос можно воспользоваться скрабом.

Когда у вас будут определённые навыки по эпиляции, то такая процедура не будет занимать большое количество времени, а кожа будет гладкой и мягкой.

Выбор оптимальной модели

Перед тем как приобрести воскоплав , нужно решить насколько часто вы будете проводить эпиляцию. Если это постоянная процедура и выполняется на больших участках, то лучше всего купить модель, которая может подогревать сразу пару ёмкостей с воском. Для одноразового применения хороша кассетная модель, она подходит для поездок. У таких моделей имеется электрошнур или подставка, кассету из которой вынимают после нагрева. Это самый удобный вариант, ведь длина шнура позволяет проводить процедуру в любом месте. Когда воск наносится, то прибор нужно отключать от розетки.

Какие достоинства имеет восковая эпиляция?

Систематическое выполнение восковой эпиляции замедляет рост волос, они истоньчаются и становятся менее заметными.

Восковая эпиляция не вызывает раздражения на коже.

Удалению подвергаются волосы на любом участке тела.

Новые волосы начинают отрастать спустя две недели.