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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » 8 мифов о лазерной эпиляции

8 мифов о лазерной эпиляции

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pexels.com
Некоторым нравятся волоски на теле, но подавляющее большинство девушек стремится избавляться от лишней растительности.

Некоторым нравятся волоски на теле, но подавляющее большинство девушек стремится избавляться от лишней растительности. Раньше это было непросто, но после изобретения лазерной эпиляции гладкость кожи стала доступнее, чем когда-либо. Современный метод позволяет избавиться от нежелательных волос на несколько лет, причем процесс удаления не сопровождается неприятными и болезненными ощущениями.

Казалось бы, этого достаточно, чтобы все женщины немедленно отправились делать лазерную эпиляцию. Но многие сомневаются, поскольку с этим методом устранения волос связано немало мифов и предрассудков. Косметологи клиники «Отражение» в Санкт-Петербурге помогут разобраться, где правда, а где ложь.

Миф 1. Лазерное излучение вызывает рак.

Нет, это не так. Лазерное излучение не относится к ионизирующим, оно безопаснее, чем солнечный свет. Кроме того, лазерный луч действует только на волоски, не повреждая окружающие ткани и проникая в кожу лишь на 4 мм.

Однако тем, у кого уже диагностировано онкологическое заболевание, лазерная эпиляция (как, впрочем, и другие косметологические процедуры) противопоказана.

Миф 2. Это очень больно.

Нет. Уже нет. Для первых опытов лазерной эпиляции использовались рубиновые лазеры, которые сейчас уже практически нигде не применяются. Процедура вызывала ожоги и, соответственно, причиняла боль. Однако сейчас от рубиновых лазеров отказались. Современные аппараты (александритовые и диодные) обеспечивают направленное воздействие на волоски, никак не затрагивая окружающие ткани. Наконечники часто оснащаются охлаждающими установками.

При проведении процедуры на чувствительных участках может использоваться аппликационная анестезия для снижения малейшего дискомфорта. При проведении динамической эпиляции необходимость в обезболивании отсутствует – никаких неприятных ощущений в этом случае нет.

Динамическая эпиляция александритовым лазером с технологией Moveo отличается от классической тем, что врач перемещает наконечник аппарата по коже. В результате кожный покров успевает остыть, в то время как волоски накапливают тепло и сгорают. Это самая приятная разновидность лазерной эпиляции, она рекомендуется для обработки чувствительных зон.

Миф 3. Лазер удаляет волосы навсегда.

Это не так. После курса лазерной эпиляции уничтожаются все фолликулы, а значит, рост новых волосков становится невозможен. Однако со временем фолликулы могут восстанавливаться. Это не очень быстрый процесс – на восстановление уходит обычно около 2 - 3 лет. После этого рост волос может возобновиться. В таком случае рекомендуется повторный курс, также можно делать поддерживающие процедуры раз в 6 – 12 месяцев. В некоторых случаях рост волос прекращается навсегда, но чаще можно говорить о сохранении гладкости кожи на несколько лет.

Миф 4. Лазерная эпиляция бикини приведет к бесплодию.

Нет. Лазерная эпиляция бикини как, впрочем, и других зон, никак не влияет на внутренние органы и не может привести к бесплодию.

Миф 5. Достаточно одной процедуры, чтобы избавиться от волос.

Это не так. За одну процедуру уничтожаются волоски в фазе роста. Но наряду с активными волосяными фолликулами есть еще и «спящие». Со временем они «просыпаются», и волоски снова начинают расти. Тогда проводится следующая процедура. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не будут уничтожены все фолликулы.

Миф 6. Если рост волос вызван гормональным сбоем, лазерную эпиляцию делать нельзя.

Это не так. Причина роста волос не имеет значения – лазер в любом случае успешно устранит лишнюю поросль. Однако если причина не устранена, волоски могут быстро вырасти снова. Поэтому в таком случае обязательно нужно дополнять эпиляцию лечением у эндокринолога и нормализацией гормонального фона.

Некоторые ошибочно полагают, что если гормональный сбой устранен, то рост волос, вызванный им, прекратится. К сожалению, это не так. Новые волоски расти не будут, но старые никуда не исчезнут, так что без эпиляции все равно не обойтись.

Миф 7.После лазерной эпиляции рост волос усиливается.

Такое иногда случается после первого или второго сеансов. Поскольку волосы в стадии активного роста удаляются, активизируются «спавшие» прежде фолликулы. Процесс может проходить неравномерно, и в какой-то момент волосяной покров окажется гуще, чем прежде. Ничего страшного в этом нет. Чем больше волос в фазе роста – тем лучше, ведь это значит, что следующий сеанс лазерной эпиляции будет особенно эффективен. Главное – удержаться и не удалять растущие между сеансами лазерной эпиляции волоски никакими методами кроме обычного бритья.

Миф 8. Летом нельзя делать лазерную эпиляцию.

Не совсем так. Большинство видов эпиляции не подходит для загорелой кожи. Это значит, что в течение двух недель до первого сеанса, а затем на протяжении всего курса эпилируемые зоны нужно прятать от солнца. Летом это сложнее, чем зимой, но вполне реально.

Из этого правила есть исключение – эпиляция александритовым лазером с технологией Moveo. Она подходит для загорелой кожи и уже через сутки после процедуры можно отправляться на пляж.

 

Автор статьи - Руководитель медицинской клиники «Отражение» врач-дерматовенеролог, косметолог Денисова Татьяна Владимировна

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