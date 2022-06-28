Анализы на гормоны щитовидной железы в клинике KDL

Проверка гормонов щитовидной железы выполняется с целью оценки ее функциональности. Это частое лабораторное исследование, позволяющее определить активность данного органа.

При низком уровне этих гормонов возникает гипотериоз, при повышенном – гипертериоз. В обоих случаях наблюдаются нарушения эндокринной системы. Но для выявления этих заболеваний нужно произвести необходимые анализы на гормоны щитовидной железы.

Гипотериоз

Если гормоны щитовидки вырабатываются в недостаточном количестве, это может привести к замедлению обменных процессов. В такой ситуации организм получает очень мало энергии. У человека появляется лишний вес, возникает слабость, сонливость, снижается уровень гемоглобина и эритроцитов. Могут выпадать волосы, ухудшаться умственная деятельность и возникать другие проблемы.

Гипертериоз

Если наблюдается избыток гормонов, обмен осуществляется слишком интенсивно. В результате у человека учащается пульс, повышается давление, появляется бессонница и тревожность. Еще пациент с гипертериозом теряет в весе.

Проведение анализов

При обследовании осуществляется забор крови из вены. При этом анализ обязательно выполняется утром, натощак. Если пациент принимает какие-то лекарства, необходимо согласовать с врачом вопрос отмены этих препаратов. Особенно если в них содержатся гормоны или иод. Иначе полученные результаты не будут точными.

Еще за день до анализа следует избегать стрессов и серьезных физических нагрузок, исключить алкоголь. Что касается курения, то его нужно исключить хотя бы за 3 часа до обследования.

Алгоритм обследования

Обычно обследование начинается с определения уровня ТТГ. Если этот показатель оказывается в норме, другие анализы на гормоны щитовидки не потребуются. Если же он будет выше или ниже нормы, понадобится дополнительное обследование. При минимальном отклонении назначается повторная сдача анализов ТТГ.

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