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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Диагностика » Анализы на гормоны щитовидной железы в клинике KDL

Анализы на гормоны щитовидной железы в клинике KDL

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Проверка гормонов щитовидной железы выполняется с целью оценки ее функциональности.

Проверка гормонов щитовидной железы выполняется с целью оценки ее функциональности. Это частое лабораторное исследование, позволяющее определить активность данного органа.

При низком уровне этих гормонов возникает гипотериоз, при повышенном – гипертериоз. В обоих случаях наблюдаются нарушения эндокринной системы. Но для выявления этих заболеваний нужно произвести необходимые анализы на гормоны щитовидной железы.

Гипотериоз

Если гормоны щитовидки вырабатываются в недостаточном количестве, это может привести к замедлению обменных процессов. В такой ситуации организм получает очень мало энергии. У человека появляется лишний вес, возникает слабость, сонливость, снижается уровень гемоглобина и эритроцитов. Могут выпадать волосы, ухудшаться умственная деятельность и возникать другие проблемы.

Гипертериоз

Если наблюдается избыток гормонов, обмен осуществляется слишком интенсивно. В результате у человека учащается пульс, повышается давление, появляется бессонница и тревожность. Еще пациент с гипертериозом теряет в весе.

Проведение анализов

При обследовании осуществляется забор крови из вены. При этом анализ обязательно выполняется утром, натощак. Если пациент принимает какие-то лекарства, необходимо согласовать с врачом вопрос отмены этих препаратов. Особенно если в них содержатся гормоны или иод. Иначе полученные результаты не будут точными.

Еще за день до анализа следует избегать стрессов и серьезных физических нагрузок, исключить алкоголь. Что касается курения, то его нужно исключить хотя бы за 3 часа до обследования.

Алгоритм обследования

Обычно обследование начинается с определения уровня ТТГ. Если этот показатель оказывается в норме, другие анализы на гормоны щитовидки не потребуются. Если же он будет выше или ниже нормы, понадобится дополнительное обследование. При минимальном отклонении назначается повторная сдача анализов ТТГ. 

Обследование в клинике KDL

Если у вас проблемы с гормонами щитовидной железы или вы просто хотите проверить их уровень, пройдите обследование в клинике KDL. Опытные специалисты возьмут необходимые анализы, после чего вы получите объективные сведения о состоянии своего здоровья.

Своевременное выявление имеющихся проблем станет началом последующего выздоровления. Проконсультируйтесь со специалистами клиники и запишитесь на анализ.

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