Развод после 4-5 лет – как его предотвратить?

Исследования в области семейных отношений показали, что супруги часто переживают кризис после 4-5 лет брака. Это нередко приводит к разводу. Причем речь идет о парах, которые начинали семенную жизнь достаточно благополучно. «Питерец.ру» задает вопросом: «Что же происходит потом? Можно ли это предотвратить?»

После 4 лет брака в организме человека перестают действовать гормоны, отвечающие за влюбленность, страсть и влечение к своему спутнику жизни. Если за это время у пары не выработались гормоны, отвечающие за привязанность, то этим людям становятся тяжело. Чтобы предотвратить развод, мужу и жене нужно строить свои отношения не только на основании романтики, влюбленности и влечения. Должно быть что-то большее, что объединяет пару. Тогда эти отношения переживут кризис и перейдут в более зрелую фазу.