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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Стоматология » Стоматологическая продукция от производителя Nobel

Стоматологическая продукция от производителя Nobel

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
В области стоматологической помощи точность, инновации и надежность являются столпами совершенства.

В области стоматологической помощи точность, инновации и надежность являются столпами совершенства. Одним из передовых лидеров в этой области является компания Nobel, производитель, известный своими инновационными стоматологическими продуктами. Обладая десятилетним наследием, бренд продолжает революционизировать гигиену полости рта благодаря своей приверженности исследованиям, разработкам и созданию самых современных решений. Используя вот такой вот каталог Nobel на dentopt.com можно заказать все что нужно.

Инновационные зубные имплантаты

Центральное место в каталоге занимают ультрасовременные зубные имплантаты, предназначенные для восстановления функций, эстетики и уверенности пациентов с отсутствующими зубами. Используя передовые материалы и прецизионную инженерию, имплантаты Nobel обеспечивают непревзойденную стабильность и долговечность. Знаменитый имплантат NobelActive, отличающийся исключительной первичной стабильностью и универсальностью, или конический соединительный имплантат NobelParallel, разработанный для обеспечения оптимальной прочности и сохранения тканей, системы имплантатов Nobel удовлетворяют разнообразные клинические потребности с бескомпромиссным качеством.

Революционные реставрационные материалы

В дополнение к своим решениям по имплантации Nobel предлагает ряд реставрационных материалов, которые облегчают бесшовную и долговечную реконструкцию зубов. На что обратить внимание:

  • От керамических коронок и мостовидных протезов до инновационных компонентов протезов, реставрационные изделия Nobel сочетают эстетику с функциональностью, обеспечивая естественный вид результатов, которые выдерживают испытание временем.
  • Приверженность компании исследованиям и разработкам проявляется в постоянном совершенствовании материалов и методик, позволяющих клиницистам добиваться превосходных результатов для своих пациентов.
  • Осуществляя цифровую революцию в стоматологии, компания стала пионером в разработке передовых технологий, которые оптимизируют рабочие процессы лечения и повышают точность лечения.

От решений для автоматизированного проектирования и производства (CAD/CAM) для изготовления протезов до программного обеспечения для планирования цифрового лечения для установки имплантатов - портфолио цифровой стоматологии бренд предоставляет клиницистам инструменты, которые оптимизируют эффективность, точность и удовлетворенность пациентов. Интегрируя цифровые рабочие процессы в повседневную практику, производитель формирует будущее оказания стоматологической помощи.

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