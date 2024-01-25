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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Медицинское оборудование Philips

Медицинское оборудование Philips

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
philips.ru
В области медицинских технологий Philips зарекомендовала себя как мировой лидер

В области медицинских технологий Philips зарекомендовала себя как мировой лидер, последовательно расширяя границы инноваций для улучшения результатов лечения пациентов и повышения эффективности оказания медицинской помощи. Медицинское оборудование Philips включает в себя широкий спектр передовых решений, предназначенных для удовлетворения сложных потребностей современного здравоохранения. На сайте https://www.philips.ru/healthcare/sites/icca можно ознакомиться с востребованными категориями приборов.

Диагностическая визуализация

Philips предлагает современные системы магнитно-резонансной томографии (МРТ), которые обеспечивают детальное изображение внутренних структур с высоким разрешением. Эти системы включают в себя передовые технологии, такие как:

  • цифровая широкополосная связь DStream,
  • Ambient Experience, повышающие комфорт пациента во время процедур визуализации.

Компьютерные томографы (КТ) Philips известны своей скоростью, точностью и низкой дозой облучения. Благодаря таким инновациям, как платформа iCT и возможности спектральной визуализации, компьютерные томографы Philips предоставляют медицинским работникам передовые диагностические возможности.

Рентгеновские системы

Рентгеновские системы для рентгенографии и флюороскопии Philips играют решающую роль в диагностической визуализации. Эти системы обеспечивают высококачественную визуализацию при низкой радиационной нагрузке, поддерживая точную диагностику и планирование лечения.

Мониторинг пациентов

Решения для мониторинга пациентов IntelliVue от Philips предоставляют данные о жизненно важных показателях в режиме реального времени, позволяя медицинским работникам внимательно наблюдать за пациентами в различных клинических условиях. Эти мониторы оснащены расширенными возможностями подключения, что обеспечивает плавную интеграцию с системами электронных медицинских карт (EHR).

Компания Philips занимается разработкой носимых медицинских технологий, предлагая такие решения, как биосенсорные пластыри, которые непрерывно отслеживают жизненно важные показатели пациентов за пределами традиционных больничных условий. Эти носимые устройства улучшают дистанционный мониторинг пациентов, поддерживая персонализированное и проактивное медицинское обслуживание.

Ультразвуковые системы

Ультразвуковые системы Philips известны своим качеством изображения и универсальностью. Эти системы подходят для широкого спектра клинических применений, включая акушерство, кардиологию и визуализацию опорно-двигательного аппарата. Такие инновации, как ультразвуковая система EPIQ Elite, демонстрируют стремление Philips предоставлять изображения высокого разрешения для точной диагностики.

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