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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Плазмолифтинг и PRP-терапия для лечения суставов

Плазмолифтинг и PRP-терапия для лечения суставов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Плазмолифтинг включает в себя извлечение и концентрирование тромбоцитов из крови пациента для создания раствора, богатого факторами роста, цитокинами и другими биологически активными веществами.

Плазмолифтинг включает в себя извлечение и концентрирование тромбоцитов из крови пациента для создания раствора, богатого факторами роста, цитокинами и другими биологически активными веществами. Эта обогащенная тромбоцитами плазма (PRP) затем вводится обратно в организм пациента, особенно в пораженные суставы, для стимуляции заживления и регенерации. Выполняется Плазмотерапия суставов по уникальной технологии.

Механизмы действия

Процедура показала себя многообещающей в лечении остеоартрита, дегенеративного заболевания суставов, характеризующегося разрушением хрящевой ткани. Сообщалось, что инъекции в пораженные суставы облегчают боль, улучшают функции и замедляют прогрессирование заболевания. Воздействие на организм:

  • Стимулирование заживления: Тромбоциты играют решающую роль в естественном процессе заживления организма. При концентрировании и повторном введении в определенную область PRP ускоряет восстановление тканей, способствуя регенерации поврежденных структур суставов.
  • Противовоспалительные свойства: PRP-терапия продемонстрировала мощный противовоспалительный эффект. Уменьшая воспаление в суставах, пациенты часто испытывают облегчение боли и повышают функциональность суставов.
  • Стимуляция выработки коллагена: Коллаген является основным компонентом тканей суставов. PRP-терапия стимулирует выработку коллагена, способствуя восстановлению целостности и прочности суставов.

Терапия используется при лечении травм сухожилий и связок, таких как повреждения вращательной манжеты, ахиллова сухожилия или теннисного локтя. Концентрированные факторы роста, содержащиеся в PRP, способствуют восстановлению поврежденных тканей.

Послеоперационное восстановление

В некоторых случаях плазмолифтинг применяется для ускорения процесса послеоперационного восстановления, особенно после ортопедических процедур. Регенеративные свойства PRP способствуют более быстрому заживлению и сокращению времени простоя. При определенных заболеваниях суставов терапия продемонстрировала потенциал в предотвращении или отсрочке необходимости хирургических вмешательств, предоставляя пациентам нехирургическую альтернативу.

Терапия находится на переднем крае регенеративной медицины, предлагая новый подход к лечению суставов, который использует естественные механизмы заживления организма. Как эффективный и малоинвазивный вариант, он потенциально может изменить ландшафт ортопедической помощи, оказывая помощь людям, страдающим заболеваниями, связанными с суставами. Благодаря постоянным достижениям и клиническим исследованиям плазмолифтинг, вероятно, будет играть все более важную роль в улучшении здоровья суставов и повышении качества жизни многих людей по всему миру.

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