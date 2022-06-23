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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Инъекционная косметология в салоне красоты: плазмолифтинг

Инъекционная косметология в салоне красоты: плазмолифтинг

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
nikabeauty.ru
В ходе процедуры вводится инъекция PRP – богатая тромбоцитарная плазма вводится в различные области лица, шеи, декольте, рук

В ходе процедуры вводится инъекция PRP – богатая тромбоцитарная плазма вводится в различные области лица, шеи, декольте, рук и кожи всего тела, благодаря чему происходит биоревитализация и регенерация тканей. Таким образом, PRP действует как аутоакцептор, стимулирующий восстановительные процессы внутри вышеперечисленных структур. Данную процедур можно пройти в клинике, запись доступна на сайте https://nikabeauty.ru в любое время.

Для чего вводится плазма?

Содержащиеся в тромбоцитах факторы роста высвобождаются сразу после введения PRP и эффект от их действия сохраняется до года. Это полностью безопасный метод, поскольку концентрат тромбоцитов биосовместим с собственной тканью пациента. Таким образом, он не вызывает аллергии или воспалительных реакций. Он часто используется при иммунных заболеваниях и при лечении розацеа.

Процедура введения богатой тромбоцитами плазмы проводится под местной анестезией, с помощью специальных микроигл, использование которых минимизирует появление мелких гематомов или кровоподтеков.

Ваше лицо и кожа приобретут здоровый цвет и будут омолажены, а поры и шрамы значительно потекут.

Механизм действия плазмы

Механизм действия богатой тромбоцитами плазмы заключается в высвобождении тромбоцитами высококонцентрированных факторов роста, таких как:

  • Трансформирующий фактор роста бета TGFb (поддерживающий рост клеточного матрикса)
  • Тромбоцитарный фактор роста PDGF (стимулирующий онкогенез кровеносных сосудов-ангиогенез)
  • Эпидермальный фактор роста EGF (стимулирующий рост и дифференцировку клеточных линий)
  • Фактор роста фибробластов FGF (стимулирует образование кровеносных сосудов и рост фибробластов, часто бездействующих, ответственных за выработку коллагена)

Помните, что уже после 25 лет происходит снижение количества активных фибробластов, участвующих в производстве коллагена и эластина, которые делают нашу кожу упругой, придавая нам молодой вид и хорошее самочувствие.

Что нужно учитывать?

Высоким биоревитализирующим потенциалом PRP является также стимуляция стволовых клеток организма (так называемые стволовые клетки-stem cells), динамика деления и дифференцировки которых значительно ускоряется. Они ускоряют заживление ран, улучшают кровоснабжение тканей, восстанавливают повреждения структуры кожи, устраняют свободные радикалы, стимулируют ткани к аутогенерации.

Лечение с использованием PRP следует дополнять введением витаминных концентратов, пептидов, аминокислот, которые способствуют образованию нового кожного матрикса. Лечение с использованием богатой тромбоцитами плазмы (PRP)используется для естественного омоложения и регенерации кожи. После введения препарата из-за его огромного биоревитализирующего потенциала происходит улучшение эластичности, плотности и тонуса кожи, разглаживаются многочисленные складки и морщины. Кожа становится более кровоточащей, заметно моложе и увлажненной. Черты лица разглаживаются, и лицо приобретает блеск.

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