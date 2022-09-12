Каркасные дома как оптимальный вариант частного строительства

Строительство частного дома — процесс ответственный и трудоемкий. Чтобы добиться положительного результата в сжатые сроки, стоит воспользоваться услугами профессионалов. Сейчас популярностью пользуются надежные и недорогие каркасные дома. На сайте https://horosho.house/ можно выбрать свой проект в каталоге и заказать возведение у специалистов. Составление графика строительства, подготовка комплекта, доставка на участок и оперативный монтаж с наружной отделкой и утеплением — все эти работы выполняются с учетом клиентских пожеланий. Дом за 30 рабочих дней — это реальность.

Плюсы каркасного строительства

Стоимость домов из бруса, кирпича на 25-30 % выше, чем у каркасных. Последние отличаются сравнительно низкой ценой, поэтому идеально подходят для бюджетного частного строительства. Завершить возведение «каркасника» можно в сжатые сроки, что делает его еще более привлекательным. К другим достоинствам относятся:

малый вес — каркасные дома не дают значительной нагрузки на фундамент. Стены не подвергаются усадке, поэтому отделку можно проводить уже после монтажных работ;

небольшой строительный цикл (от двадцати дней) — за месяц специалисты выполнят установку дома на готовом фундаменте;

высокая прочность и долговечность;

применение эффективных теплоизоляционных материалов для комфортного микроклимата в помещении;

разнообразие проектов, дизайнерских вариантов — можно выбирать не типичные, а оригинальные варианты.

Технология строительства

Принцип конструирования каркасных жилых домов очень прост. Поэтому сейчас их выбирают многие заказчики, которые давно мечтали переехать из квартиры и завести собственный «уголок». В основе сооружения «каркасников» лежит применение несущих конструкций из сухих досок. Для отделки используют перегородки из пазогребневых блоков.

Удобство, эстетика и надежность, экономичность и высокая скорость возведения, экологичность — шесть составляющих успеха каркасных домов. В работе используются уникальные энергосберегающие технологии. Поэтому в таких домах всегда тепло и уютно. Строительство осуществляется в любое время года, что немаловажно для заказчиков. Вне зависимости от климатических региональных особенностей каркасные дома сооружаются своевременно. Специалисты используют в работе материалы, обработанные антисептиками. Поэтому им не страшны повышенная влажность, осадки, отрицательные температуры.