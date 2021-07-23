Каркасный дом - почему стоит строить дом из дерева?

Название каркасного дома тесно связано с конструкцией этого здания, в основе которого лежит деревянный каркас. В сфере каркасных домов ведется много дискуссий об их характеристиках. Многие задаются вопросом, будет ли этот тип здания работать в атмосферных условиях. Каркасные дома в СПб под ключ можно заказать в компании "Канадский дом"

Из чего сделан каркасный дом?

Основа каркасного дома - вышеупомянутая деревянная конструкция. Он наполнен теплоизоляцией и упрочняющим материалом. В качестве теплоизоляции используется минеральная вата, дополненная ветрозащитной мембраной и пароизоляционной пленкой. С другой стороны, популярная плита OSB будет работать как материал для придания жесткости. Фасад каркасного дома может быть двух видов. Здание может иметь деревянную отделку, а внешние стены могут быть оштукатурены выбранным цветом штукатурки или окрашены выбранной краской. Окончательный вид фасада зависит в первую очередь от вкусов людей, для которых построен дом.

Каркасный дом - это круглогодичный дом

В каркасном доме можно жить круглый год без каких-либо препятствий, поэтому мы называем его домом из круглогодичного дерева. Благодаря конструкции и утеплению из нескольких слоев дом легко, быстро нагревается и сохраняет тепло. Благодаря применению ветрозащитных и пароизоляционных мембран здание будет более герметичным, а значит, несмотря на отключение отопления, тепло не будет уходить из здания. Кроме того, при выборе лучшего класса окон и дверей достигаются еще лучшие результаты. Однако, если вы хотите полностью использовать тепло, выделяемое при обогреве, вам следует подумать о приобретении механической вентиляции с рекуператором. После того, как воздух отфильтрован, он возвращается в комнату.

Каркасные дома чрезвычайно популярны, в том числе, в США, Канаде и Скандинавии, где зимы могут быть намного холоднее, чем в России. Правильный уход за изоляцией и обогревом здания означает, что вам не нужно беспокоиться о больших счетах за отопление дома в более холодные зимы. Каркасные дома, которые с должной тщательностью изготовлены производителем каркасных домов, достойных рекомендации , не будут чрезмерно остывать, поэтому в них можно комфортно жить круглый год без каких-либо препятствий.

Строительство каркасных домов - преимущества и характеристики

Несомненно, одним из вышеупомянутых преимуществ строительства каркасных домов является то, что они очень быстро нагреваются, что облегчает их обогрев при правильном утеплении зимой. Благодаря особенностям постройки существует огромный выбор конструкций каркасных домов, поэтому без особого труда каждый найдет проект, соответствующий всем его ожиданиям.

Каркасный дом возводится ускоренными темпами - общие сроки строительства могут достигать 3-4 месяцев. Помимо стяжки по фундаменту, строительство в принципе можно вести вне зависимости от сезона, ведь так называемые сухие работы там, где температура не так важна. Каркасные дома при необходимости можно беспрепятственно перестраивать, а стоимость всей постройки относительно невысока по сравнению с кирпичными постройками. Поэтому первоначальный дизайн небольшого каркасного дома не исключает, что со временем это будет постройка с большой полезной площадью. Ремонт всех инсталляций внутри каркасного дома также намного дешевле и легче выполнить, чем в случае кирпичного дома, в котором необходимо было бы значительно нарушить структуру стен.