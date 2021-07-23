Каркасный дом - почему стоит строить дом из дерева?

ента новостей

20:51
Карпин, а не Кунтц, назначен новым главным тренером сборной России по футболу
16:23
В Петербурге убийство десятилетней давности раскрыто по фото в соцсетях
16:13
В Петербурге полиция проверила рынки
15:40
«Партия Роста» сдала в Горизбирком список в ЗаКС, во главе которого – Сергей Трохманенко.
12:41
Смольный эффективно использует соцсети
11:32
В Ленобласти обнаружили мини-плантацию конопли
11:21
В Петербурге полицеские раскрыли мошенничество 12-летней давности
10:46
Военнослужащие ЗВО продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия
10:44
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Уссури»
08:24
Путин не берет ответственность
07:50
Священник скончался от коронавируса
18:57
Лермонтовка запускает бесплатную доставку книг
11:05
Военнослужащие войск РХБЗ ЗВО провели спецобработку Петербурга перед парадом
11:01
На КАД в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения
10:56
В Петербурге задержали группу "черных риелторов"
10:31
В Петербурге сотрудники ДПС помогли родиться ребенку
10:28
В Петербурге подросток азиатской внешности изнасиловал 10-летнюю девочку
10:14
Биткоин упал и снова вырос
09:40
Как собирать и готовить грибы
09:12
Финна тоже оштрафовали
00:55
Кто заменит в СКА Хелльберга, Антипина, Ткачёва, Подколзина и Аалтонена?
16:24
Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии
16:20
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке парусника «Россия»
16:13
В Петербурге полицейские с погоней задержали угонщика «Жигулей»
15:56
В Петербурге мужчина отобрал сумку с продуктами у пенсионерки
10:05
Американца оштрафовали
09:19
Украина не хочет единства
08:23
Финны обманывают?
18:37
В Петербурге установят мемориальную доску в честь первооткрывателя вирусов
18:29
На КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Дома, бани, бытовки » Каркасный дом - почему стоит строить дом из дерева?

Каркасный дом - почему стоит строить дом из дерева?

0
12
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
kd-sip.ru
Название каркасного дома тесно связано с конструкцией этого здания, в основе которого лежит деревянный каркас.

Название каркасного дома тесно связано с конструкцией этого здания, в основе которого лежит деревянный каркас. В сфере каркасных домов ведется много дискуссий об их характеристиках. Многие задаются вопросом, будет ли этот тип здания работать в атмосферных условиях. Каркасные дома в СПб под ключ можно заказать в компании "Канадский дом"

Из чего сделан каркасный дом?

Основа каркасного дома - вышеупомянутая деревянная конструкция. Он наполнен теплоизоляцией и упрочняющим материалом. В качестве теплоизоляции используется минеральная вата, дополненная ветрозащитной мембраной и пароизоляционной пленкой. С другой стороны, популярная плита OSB будет работать как материал для придания жесткости. Фасад каркасного дома может быть двух видов. Здание может иметь деревянную отделку, а внешние стены могут быть оштукатурены выбранным цветом штукатурки или окрашены выбранной краской. Окончательный вид фасада зависит в первую очередь от вкусов людей, для которых построен дом.

Каркасный дом - это круглогодичный дом

В каркасном доме можно жить круглый год без каких-либо препятствий, поэтому мы называем его домом из круглогодичного дерева. Благодаря конструкции и утеплению из нескольких слоев дом легко, быстро нагревается и сохраняет тепло. Благодаря применению ветрозащитных и пароизоляционных мембран здание будет более герметичным, а значит, несмотря на отключение отопления, тепло не будет уходить из здания. Кроме того, при выборе лучшего класса окон и дверей достигаются еще лучшие результаты. Однако, если вы хотите полностью использовать тепло, выделяемое при обогреве, вам следует подумать о приобретении механической вентиляции с рекуператором. После того, как воздух отфильтрован, он возвращается в комнату.

Каркасные дома чрезвычайно популярны, в том числе, в США, Канаде и Скандинавии, где зимы могут быть намного холоднее, чем в России. Правильный уход за изоляцией и обогревом здания означает, что вам не нужно беспокоиться о больших счетах за отопление дома в более холодные зимы. Каркасные дома, которые с должной тщательностью изготовлены производителем каркасных домов, достойных рекомендации , не будут чрезмерно остывать, поэтому в них можно комфортно жить круглый год без каких-либо препятствий.

Строительство каркасных домов - преимущества и характеристики

Несомненно, одним из вышеупомянутых преимуществ строительства каркасных домов является то, что они очень быстро нагреваются, что облегчает их обогрев при правильном утеплении зимой. Благодаря особенностям постройки существует огромный выбор конструкций каркасных домов, поэтому без особого труда каждый найдет проект, соответствующий всем его ожиданиям.

Каркасный дом возводится ускоренными темпами - общие сроки строительства могут достигать 3-4 месяцев. Помимо стяжки по фундаменту, строительство в принципе можно вести вне зависимости от сезона, ведь так называемые сухие работы там, где температура не так важна. Каркасные дома при необходимости можно беспрепятственно перестраивать, а стоимость всей постройки относительно невысока по сравнению с кирпичными постройками. Поэтому первоначальный дизайн небольшого каркасного дома не исключает, что со временем это будет постройка с большой полезной площадью. Ремонт всех инсталляций внутри каркасного дома также намного дешевле и легче выполнить, чем в случае кирпичного дома, в котором необходимо было бы значительно нарушить структуру стен.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-11-2020, 22:01
Преимущества каркасного строительства
22-09-2017, 21:49
Технология строительства каркасного дома
13-01-2018, 21:03
Каркасные дома: в чем их особенности и преимущества?
27-02-2018, 14:42
Каркасный дом: преимущества и недостатки
11-02-2016, 17:54
Преимущества каркасного дома
12-09-2019, 23:05
Как построить каркасный дом своими руками?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
179
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
393
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
401
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
508
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх