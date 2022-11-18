Блоки газосиликатные – качество по доступной цене в интернет-магазине «Стрела»

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Особенности и преимущества блоков

Газобетонные блоки – это современный и высокотехнологичный строительный материал, применяемый для возведения несущих наружных стен, внутренних перегородок в зданиях разной этажности. Дополнительная информация доступна на https://www.i-strela.ru/catalog/stroitelnye-bloki/gazosilikatnye/

Благодаря особенностям изготовления, в время которых блок получает пористую структуру, наделяется надёжностью, изделие может похвастаться массой преимуществ:

Высокие показатели прочности и теплоизоляции.

Простота обработки. Газосиликатные блоки легки в обработке. В них можно проделывать необходимые отверстия под коммуникации без использования специального вспомогательного инструмента. Благодаря этой особенности применение газосиликата существенно упрощает возведение сооружений самого разного назначения.

Экологичность. Газобетон изготавливается из безопасных компонентов, не содержит и не выделяет токсичных и едких веществ.

Пожаробезопасность. Изделия относятся к категории слабогорючих. Причём во время нагревания не выделяют вредных веществ.

Малая масса. Лёгкость блоков значительно уменьшает нагрузку на фундамент здания, упрощает выполнение погрузочно-разгрузочных и монтажных работ, а также способствует сокращению сроков реализации проекта.

Морозостойкость. Газоблоки способны выдерживать большое количество циклов «заморозки-разморозки», полностью сохраняя первоначальные характеристики.

Устойчивость. Газосиликатный блок обеспечит оптимальный микроклимат в помещении. Он не гниёт, не подвержен образованию грибка, плесени, коррозии.

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