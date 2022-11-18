Блоки газосиликатные – качество по доступной цене в интернет-магазине «Стрела»

Наш интернет-магазин «Стрела» предлагает купить газосиликатные блоки напрямую с завода-производителя. Мы гарантируем своим клиентам лучшие цены на строительные материалы и минимальные сроки поставки товара. А наши опытные специалисты всегда ответят на интересующие вопросы, проконсультируют по условиям заказа продукции, помогут сформировать покупку и доставку.
Особенности и преимущества блоков
Газобетонные блоки – это современный и высокотехнологичный строительный материал, применяемый для возведения несущих наружных стен, внутренних перегородок в зданиях разной этажности. Дополнительная информация доступна на https://www.i-strela.ru/catalog/stroitelnye-bloki/gazosilikatnye/
Благодаря особенностям изготовления, в время которых блок получает пористую структуру, наделяется надёжностью, изделие может похвастаться массой преимуществ:
- Высокие показатели прочности и теплоизоляции.
- Простота обработки. Газосиликатные блоки легки в обработке. В них можно проделывать необходимые отверстия под коммуникации без использования специального вспомогательного инструмента. Благодаря этой особенности применение газосиликата существенно упрощает возведение сооружений самого разного назначения.
- Экологичность. Газобетон изготавливается из безопасных компонентов, не содержит и не выделяет токсичных и едких веществ.
- Пожаробезопасность. Изделия относятся к категории слабогорючих. Причём во время нагревания не выделяют вредных веществ.
- Малая масса. Лёгкость блоков значительно уменьшает нагрузку на фундамент здания, упрощает выполнение погрузочно-разгрузочных и монтажных работ, а также способствует сокращению сроков реализации проекта.
- Морозостойкость. Газоблоки способны выдерживать большое количество циклов «заморозки-разморозки», полностью сохраняя первоначальные характеристики.
- Устойчивость. Газосиликатный блок обеспечит оптимальный микроклимат в помещении. Он не гниёт, не подвержен образованию грибка, плесени, коррозии.
Чтобы купить газоблок с доставкой на выгодных условиях, загляните в каталог нашего интернет-магазина «Стрела», в котором представлена продукция от ведущих производителей. Здесь же вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками и стоимостью продукции. В случае возникновения затруднений при выборе обращайтесь за профессиональной консультацией к менеджерам нашего магазина. Специалисты помогут подобрать оптимальный вариант, подсчитать количество материала для строительства объекта с учётом его технологических характеристик.