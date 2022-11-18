Блоки газосиликатные – качество по доступной цене в интернет-магазине «Стрела»

ента новостей

14:41
Команда депутата Константина Чебыкина приняла участие в акции «Посылка солдату»
14:39
В Ленобласти взрослый мужчина соблазнил малолетку
14:13
В Петербурге мужчина, находящийся в межгосударственном розыске
14:08
При участии «Единой России» в Петербурге увековечат память о гениальном ученом Юрии Кнорозове, расшифровавшем письмо майя
14:03
На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение в направлении Выборга
13:36
В Ленобласти задержаны двое подростков, совершивших грабеж
13:21
В Тихвине задержан мужчина, угнавший автомобиль своего отца
13:16
В Центральном районе задержали подростка, совершившего грабеж
12:06
В Приморском районе пенсионер отдал мошенникам 2 495 000 рублей
11:15
Помогут мобилизованным предпринимателям
10:21
С трудоустройством все нормально
09:44
Что с запасом вакцины?
09:30
В Выборге пенсионерка отдала аферистам крупную сумму денег после рассказа про ДТП
09:18
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины
00:54
«Ак Барс» Олега Знарка смог крупно победить СКА в Казани со счётом 5:2, Радулов забросил трижды
23:57
Операторы связи смогут предлагать услуги россиянам без ограничений
15:39
Единороссы проверили ход ремонта фасада в Городской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского
15:37
«Единая Россия» проведет день оказания бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге
15:16
Международный конкурс елочной игрушки. «Создай экспонат для Эрмитажа»
12:10
В Петроградском районе задержан неработающий мужчина, обманувший пенсионерку
12:06
В Московском районе задержан телефонный мошенник
11:48
Проект "Билет в будущее" в ближайшее время охватит всех школьников 6-11 классов
11:46
В Калининском районе задержали очередную мошенницу
11:42
В Выборгском районе задержан мошенник, обманувший пенсионерку
11:10
Благотворительный театральный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга – детям»
11:03
На подводной лодке «Уфа» поднят Андреевский флаг
10:57
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам 1 610 000 рублей
10:54
В Петербурге 99-летняя пенсионерка отдала аферистам 800 000 рублей
09:32
В Гатчине автобус насмерть сбил пожилую женщину
09:31
Пожары тушат эффективно
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Блоки газосиликатные – качество по доступной цене в интернет-магазине «Стрела»

Блоки газосиликатные – качество по доступной цене в интернет-магазине «Стрела»

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
i-strela.ru
Газобетонные блоки – это современный и высокотехнологичный строительный материал, применяемый для возведения несущих наружных стен, внутренних перегородок в

Наш интернет-магазин «Стрела» предлагает купить газосиликатные блоки напрямую с завода-производителя. Мы гарантируем своим клиентам лучшие цены на строительные материалы и минимальные сроки поставки товара. А наши опытные специалисты всегда ответят на интересующие вопросы, проконсультируют по условиям заказа продукции, помогут сформировать покупку и доставку.

Особенности и преимущества блоков

Газобетонные блоки – это современный и высокотехнологичный строительный материал, применяемый для возведения несущих наружных стен, внутренних перегородок в зданиях разной этажности. Дополнительная информация доступна на https://www.i-strela.ru/catalog/stroitelnye-bloki/gazosilikatnye/

Благодаря особенностям изготовления, в время которых блок получает пористую структуру, наделяется надёжностью, изделие может похвастаться массой преимуществ:

  • Высокие показатели прочности и теплоизоляции.
  • Простота обработки. Газосиликатные блоки легки в обработке. В них можно проделывать необходимые отверстия под коммуникации без использования специального вспомогательного инструмента. Благодаря этой особенности применение газосиликата существенно упрощает возведение сооружений самого разного назначения.
  • Экологичность. Газобетон изготавливается из безопасных компонентов, не содержит и не выделяет токсичных и едких веществ.
  • Пожаробезопасность. Изделия относятся к категории слабогорючих. Причём во время нагревания не выделяют вредных веществ.
  • Малая масса. Лёгкость блоков значительно уменьшает нагрузку на фундамент здания, упрощает выполнение погрузочно-разгрузочных и монтажных работ, а также способствует сокращению сроков реализации проекта.
  • Морозостойкость. Газоблоки способны выдерживать большое количество циклов «заморозки-разморозки», полностью сохраняя первоначальные характеристики.
  • Устойчивость. Газосиликатный блок обеспечит оптимальный микроклимат в помещении. Он не гниёт, не подвержен образованию грибка, плесени, коррозии.

Чтобы купить газоблок с доставкой на выгодных условиях, загляните в каталог нашего интернет-магазина «Стрела», в котором представлена продукция от ведущих производителей. Здесь же вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками и стоимостью продукции. В случае возникновения затруднений при выборе обращайтесь за профессиональной консультацией к менеджерам нашего магазина. Специалисты помогут подобрать оптимальный вариант, подсчитать количество материала для строительства объекта с учётом его технологических характеристик.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-09-2021, 20:33
Использование газоблоков в малоэтажном строительстве
7-03-2021, 12:56
Где купить качественный строительный материал?
17-08-2022, 13:12
Блоки питания для ноутбуков: как выбрать
23-11-2021, 11:57
Где лучше покупать бетонную смесь для строительства
24-01-2016, 23:10
Дома из газобетона
4-02-2017, 21:40
Панели МДФ высокого качества по доступной цене

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
155
Вчера, 09:32
В Гатчине автобус насмерть сбил пожилую женщину
0
105
Вчера, 09:27
В Петроградском районе автоледи сбила двух пешеходов
0
159
16-11-2022, 12:51
В центре Петербурга таксист насмерть сбил 28-летнюю женщину
0
119
16-11-2022, 11:47
В Ленобласти иномарка сбила человека, сидевшего на дороге
Наверх