Разнообразие балясин

Что такое балясина

Балясина - популярное изделие, которое сегодня широко используется, например, для формирования лестничных установок. При этом с конструкционной точки зрения балясина обычно представляет собой невысокий столбик, выполненный в форме декоративно оформленной колонны.

Главное назначение балясины сводится к поддержанию поручней перил имеющегося ограждения той же лестницы или балкона. Примечательно, что в последнее время балясины также часто стали задействоваться и как материал производственного формата для создания тех же изделий из мебели.

Важно также отметить, что современные балясины должны одновременно сочетать в себе нужные декоративные свойства, а также полностью соответствовать установленным правилам и требованиям с точки зрения безопасности.

Виды балясин из камня

Именно изготовление балясин из камня в настоящее время наиболее широко распространено. Несмотря на действительно внушительное разнообразие изделий, на практике выделяют всего 3 основных вида балясин:

Точеные;

Тесаные;

Резные

Разница между представителями каждой из представленных выше категорий, как правило, заключается в сечении. Так, тесаные балясины обычно выполнены в форме квадратов или же многоугольников. Точеные вариации традиционно выполняются, как окружность. Ну а резные модели уже могут обладать более сложным геометрическим сечение. Они часто изготавливаются ручным способом.

Также деление осуществляется и по применяемому материалу. Существует большое разнообразие моделей. Например, для придания торжественности нередко выбирается известняк. Ну а балясины из песчаника или ракушечника нередко формируют домашний уют, ощущение комфортности. Наконец, каменные балясины традиционно связывают с изысканным вкусов у хозяина помещения.

Где приобрести балясины из камня

Для того, чтобы гарантировать высокий уровень качества балясин, приобретать их стоит в исключительно специализированных компаниях. Например, для этого можно обратиться в тематическую организацию "Камень юг", которая реализует балясины на территории Москвы.

В каталоге компании представлено большое разнообразие товаров такого типа. И каждый сможет найти для себя наиболее подходящие варианты. Ну а познакомиться с организацией ближе можно уже непосредственно на самом ее официальном сайте. Там будут представлены все необходимые сведения.