Профильная труба и ее особенности

Что такое профильная труба

Профильная труба представляет собой один из наиболее востребованных видов металлопроката. По крайне мере на текущем рынке на нее приходится свыше 50% относительно всего остального ассортимента подобных изделий. Требуется материал как крупным компаниям, так и простым частным лицам.

Труба профильная по своей сути - это один из видов металлопроката, который имеет специальное сечение. В качестве последнего обычно выступают любые формы, кроме привычного круга. Например, в числе наиболее часто встречающихся типов сечения стоит отметить следующие виды:

Квадрат;

Прямоугольник;

Овал;

Многогранник и так далее.

Несмотря на то, что самыми востребованными являются первые 2 типа, большинство компаний сегодня даже предоставляют возможность индивидуального заказа изготовления трубы по собственному плану. Например, организация ООО Металл41 как раз является таковой.

Классификация профильных труб и области их применения

Существует большое количество видов данного изделия. Обычно деление осуществляется по следующим критериям:

Тип производства трубы;

Длина;

Форма сечения;

Вид используемого материала.

Каждый из этих параметров определяет действительно большое многогранство изделий такого типа.

Область применения же, как можно понять из указанной в самом начале популярности труб подобного плана, аналогично более чем разнообразная. Так, среди наиболее явных сфер, в которых совершенно точно нельзя обойтись без профильных труб, стоит выделить:

Разнообразные конструкции несущего формата;

Ограждения или навесные сооружения;

Постройки общественного или развлекательного формата;

Создание рекламных объектов, например, тех же щитов;

Создание вспомогательного оборудования или инструментария.

Профильная труба при этом во всех указанных выше категория может играть как роль основного агрегата, так и просто вспомогательного элемента для отдельно взятых частей.

В соответствии со всем этим и стоимость профильной трубы разительно отличается в зависимости от конкретного набора параметров. На нее влияет соответствие ГОСТу, размеры и необходимая отрасль для применения.

Приобретая профильную трубу, стоит сотрудничать с исключительно проверенными производителями. Только так можно будет гарантировать высокий уровень качества изделия и оптимальную стоимость любого типа трубы.