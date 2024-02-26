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Питерец.ру » Статьи » Производство » Профильная труба и ее особенности

Профильная труба и ее особенности

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
metall41.ru
Профильная труба представляет собой один из наиболее востребованных видов металлопроката.

Что такое профильная труба

Профильная труба представляет собой один из наиболее востребованных видов металлопроката. По крайне мере на текущем рынке на нее приходится свыше 50% относительно всего остального ассортимента подобных изделий. Требуется материал как крупным компаниям, так и простым частным лицам.

Труба профильная по своей сути - это один из видов металлопроката, который имеет специальное сечение. В качестве последнего обычно выступают любые формы, кроме привычного круга. Например, в числе наиболее часто встречающихся типов сечения стоит отметить следующие виды:

  • Квадрат;
  • Прямоугольник;
  • Овал;
  • Многогранник и так далее.

Несмотря на то, что самыми востребованными являются первые 2 типа, большинство компаний сегодня даже предоставляют возможность индивидуального заказа изготовления трубы по собственному плану. Например, организация ООО Металл41 как раз является таковой.

Классификация профильных труб и области их применения

Существует большое количество видов данного изделия. Обычно деление осуществляется по следующим критериям:

  • Тип производства трубы;
  • Длина;
  • Форма сечения;
  • Вид используемого материала.

Каждый из этих параметров определяет действительно большое многогранство изделий такого типа.

Область применения же, как можно понять из указанной в самом начале популярности труб подобного плана, аналогично более чем разнообразная. Так, среди наиболее явных сфер, в которых совершенно точно нельзя обойтись без профильных труб, стоит выделить:

  • Разнообразные конструкции несущего формата;
  • Ограждения или навесные сооружения;
  • Постройки общественного или развлекательного формата;
  • Создание рекламных объектов, например, тех же щитов;
  • Создание вспомогательного оборудования или инструментария.

Профильная труба при этом во всех указанных выше категория может играть как роль основного агрегата, так и просто вспомогательного элемента для отдельно взятых частей.

В соответствии со всем этим и стоимость профильной трубы разительно отличается в зависимости от конкретного набора параметров. На нее влияет соответствие ГОСТу, размеры и необходимая отрасль для применения.

Приобретая профильную трубу, стоит сотрудничать с исключительно проверенными производителями. Только так можно будет гарантировать высокий уровень качества изделия и оптимальную стоимость любого типа трубы.

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