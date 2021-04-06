Надежные входные двери: как выбрать идеальный вариант

Входная дверь защищает не только от взлома, но и от посторонних звуков, холода и сквозняков. Они должны быть прочными, и надежными выполненными из материалов самого высокого качества и, конечно же, соответствовать эстетике квартиры или дома. Огромный выбор наружных дверей поднимает вопрос: что должно характеризовать идеальную наружную дверь? Давайте посмотрим, на что обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор. Посетите сайт https://spb.dveri-klin.su/ и ознакомьтесь с самыми востребованными моделями входных дверей.
Дверь из ПВХ или алюминия?
Оба варианта привлекательны, однако различаются по параметрам и эстетике. Двери из ПВХ покорили сердца пользователей относительно низкой ценой, большим выбором из предлагаемых конструкций и цветов, а также легкостью ухода и очень хорошими теплоизоляционными свойствами.
Алюминиевые двери, напротив, являются эксклюзивным продуктом.
- Они характеризуются более высокой атмосферостойкостью, поскольку алюминий более жесткий, чем ПВХ.
- Большим преимуществом является тот факт, что алюминиевые двери могут быть окрашены в любой цвет RAL или оклеены.
- В обоих случаях есть возможность сделать дверь в любом дизайне, размер всей конструкции почти не ограничен.
Защита дверей от проникновения вором является гарантом безопасности жителей и их имущества. В стране в течение нескольких лет действует одна норма маркировки свойств наружных дверей.
Классификация дверей
Классификация детализирует классы от RC1 до RC6, при этом класс RC1 не обеспечивает никаких защитных свойств, а класс RC6 обозначает максимальную защиту. Уже то, что дверям был дан класс, означает, что они были подвергнуты тщательному изучению. В домах и квартирах чаще всего используются двери с маркировкой RC2 и RC3, поскольку они защищают от случайного взлома с помощью простых инструментов. Двери высшего класса обычно используются в местах, требующих особой защиты от взлома. Следует отметить, что даже двери высшего класса не будут полностью защищены от взлома, а только увеличат время, необходимое для их проникновения.
Энергосберегающие двери: теплоизоляция
Через наружную дверь уходит много тепла, поэтому при выборе двери следует уделять особое внимание их тепловому коэффициенту. Предполагается, что чем ниже коэффициент, тем теплее дверь, и действующий в настоящее время стандарт допускает коэффициент U максимум 1,3 Вт/(м2·к). Также большую роль играет оснащение створки и дверной коробки надежными и прочными уплотнениями, толщиной заполняющей панели, а также теплым порогом.