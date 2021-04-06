Надежные входные двери: как выбрать идеальный вариант

Входная дверь защищает не только от взлома, но и от посторонних звуков, холода и сквозняков. Они должны быть прочными, и надежными выполненными из материалов самого высокого качества и, конечно же, соответствовать эстетике квартиры или дома. Огромный выбор наружных дверей поднимает вопрос: что должно характеризовать идеальную наружную дверь? Давайте посмотрим, на что обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор. Посетите сайт https://spb.dveri-klin.su/ и ознакомьтесь с самыми востребованными моделями входных дверей.

Дверь из ПВХ или алюминия?

Оба варианта привлекательны, однако различаются по параметрам и эстетике. Двери из ПВХ покорили сердца пользователей относительно низкой ценой, большим выбором из предлагаемых конструкций и цветов, а также легкостью ухода и очень хорошими теплоизоляционными свойствами.

Алюминиевые двери, напротив, являются эксклюзивным продуктом.

Они характеризуются более высокой атмосферостойкостью, поскольку алюминий более жесткий, чем ПВХ.

Большим преимуществом является тот факт, что алюминиевые двери могут быть окрашены в любой цвет RAL или оклеены.

В обоих случаях есть возможность сделать дверь в любом дизайне, размер всей конструкции почти не ограничен.

Защита дверей от проникновения вором является гарантом безопасности жителей и их имущества. В стране в течение нескольких лет действует одна норма маркировки свойств наружных дверей.

Классификация дверей

Классификация детализирует классы от RC1 до RC6, при этом класс RC1 не обеспечивает никаких защитных свойств, а класс RC6 обозначает максимальную защиту. Уже то, что дверям был дан класс, означает, что они были подвергнуты тщательному изучению. В домах и квартирах чаще всего используются двери с маркировкой RC2 и RC3, поскольку они защищают от случайного взлома с помощью простых инструментов. Двери высшего класса обычно используются в местах, требующих особой защиты от взлома. Следует отметить, что даже двери высшего класса не будут полностью защищены от взлома, а только увеличат время, необходимое для их проникновения.

Энергосберегающие двери: теплоизоляция

Через наружную дверь уходит много тепла, поэтому при выборе двери следует уделять особое внимание их тепловому коэффициенту. Предполагается, что чем ниже коэффициент, тем теплее дверь, и действующий в настоящее время стандарт допускает коэффициент U максимум 1,3 Вт/(м2·к). Также большую роль играет оснащение створки и дверной коробки надежными и прочными уплотнениями, толщиной заполняющей панели, а также теплым порогом.