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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Двери » Разновидности дверей

Разновидности дверей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
В настоящее время межкомнатные двери представлены широчайшим разнообразием

В недавнем прошлом межкомнатные двери в основном представляли собой один вариант – простая одностворчатая конструкция с крашенным полотном. Поэтому при ремонте им практически не уделялось внимания, ведь для выбора был доступен лишь цвет краски. Но сегодня межкомнатные двери представлены широчайшим разнообразием и стали значимым предметом интерьера.

Выбор конструкций и материалов дверей крайне обширен и проще разделить их на три категории с разным принципом классификации:

  • способ открывания;
  • конструкция и материал створки;
  • конструкция и материал дверной коробки.

Интересным вариантом являются раздвижные двери-пеналы, у которых створка полностью уходит в стену, такое решение использует компания Кассетон. Они не требуют свободного пространства для полотна, а кассету (пенал), можно отделывать любым материалом.

Виды дверей по способу открывания

Распашные. Это классическая разновидность дверей, которая установлена в большинстве квартир и офисов. В них створки открываются либо внутрь помещения, либо наружу, в коридор. Также существует и еще одна разновидность распашных дверей, у которой полотно может раскрываться в обе стороны. Распашные двери отлично вписываются в любую обстановку, так как разнообразие моделей и материалов позволяет подобрать вариант, подходящий ко всем стилям интерьера.

Раздвижные. Другое название – двери-купе. В этом вариант створка сдвигается в сторону и не требует свободного пространства перед собой. Сегодня существует две разновидности – обычные и кассетные раздвижные двери. В первом случае створки находятся в открытом состоянии и при открытии им требуется место рядом с проемом. Кассетные двери (двери-пеналы) не имеют данного недостатка, потому что полотно прячется в кассету, смонтированную в стене.

Складные. Довольно редкая разновидность дверей, по конструкции напоминающая ширму – створки состоят из нескольких элементов, которые собираются в «книжку» по краям проема. Главное преимущество состоит в том, что таким дверям не требуется пространство ни по бокам проема, ни перед ним. Но при этом они довольно хрупкие из-за большого количества подвижных частей в полотнах.

Поворотные. Встречаются, в основном в офисах. У этих дверей одна створка, которая свободно вращается внутри проема, пропуская человека внутрь или наружу. В квартирах и жилых домах встречается редко из-за сложности монтажа.

Конструкция и материал створок

В это понятие входит два критерия – размер и количество створок, и их устройство их полотна. По размеру и количеству выделяется три категории: одно – и двухстворчатые, и полуторные. Полуторные состоят из двух створок разного размера, из которых только одна является подвижной. Вторая значительно меньше и обычно фиксируется с помощью защелок в одном положении, и открывают ее только при необходимости, например, для перемещения мебели.

По конструкции створки делятся также на три категории: филенчатые, цельные. Филенчатые представляют собой составную конструкцию. Обычно это каркас, который обшивается отделочным материалом – шпоном, фанерой, пластиком. Также это может быть полотно, составленное из брусков со стеклянным витражом или вставками других материалов. Двери из цельного массива дерева относятся к этой же категории.

Щитовые. Это пустотелые конструкции основу полотна которых составляет каркас, заполненный сотами или утеплителем, и обшитый листовым материалом, например, шпоном. Такие двери дешевле филенчатых и имеют широкий выбор вариантов отделки. Поэтому на сегодняшний день это один из наиболее популярных вариантов.

Кроме этих двух вариантов конструкций, межкомнатные двери могут иметь различные витражи из прозрачного или матового стекла.

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