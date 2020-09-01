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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Двери » Стеклянные двери как способ создать стильный интерьер

Стеклянные двери как способ создать стильный интерьер

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Стеклянные двери в домашних и офисных интерьерах в XXI веке набирают популярность. Они будут уместно смотреться в любом стиле. Конструкция безопасна – все

Стеклянные двери как способ создать стильный интерьер

Стеклянные двери в домашних и офисных интерьерах в XXI веке набирают популярность. Они будут уместно смотреться в любом стиле. Конструкция безопасна – все детали из прочного закаленного материала, способного выдержать сильные удары.

Особенности и достоинства стеклянных дверей

Еще одно положительное свойство – это многофункциональность. Двери можно монтировать в магазинах, ТРЦ, офисах и квартирах. Другие преимущества:

  • эксплуатация до 50 лет;
  • пожаробезопасность;
  • большой выбор декора для дверных полотен;
  • светопроницаемость;
  • простота в уборке.

За счет повышенной термо и влагостойкости двери можно устанавливать в любых комнатах: ванной, кухне, гостиной, прихожей. Они не придут в негодность из-за повышенной влажности или пара.

Виды стекла для дверей

Самое главное – это выбрать стекло с высокой прочностью, особенно в случаях, когда оно устанавливается в детскую комнату. В большом ассортименте стеклянные двери представлены по ссылке. Там вы найдете такие виды стекол:

  • Обычные. Часто модели используют в офисах. Отсутствие вставок и ярких элементов делает интерьер строгим.
  • Матовые. Актуальны для дома: они пропускают солнечные лучи и не прозрачны, а поэтому подойдут для любой комнаты.
  • Тонированные. Конструкции монтируют, если окна находятся на южной стороне и в доме много солнечного света.
  • Пескоструйные. Такой тип обработки пользуется популярностью. Выбирайте разные орнаменты и оттенки под свой дизайн.
  • Витражные. Доверять производство таких стекол нужно специализирующим компаниям, так как рисунок требует точности.

Как выбрать дверь из стекла

При покупке стеклянных дверей выбирайте функциональные конструкции с пропускательной способностью света. Но если вы выбираете дверь для санузла, необходимо остановить выбор на тонированных стеклах, за которыми ничего не будет видно. Для остальных комнат допускается прозрачность, чтобы освещение квартиры было максимальным.

Обращайте внимание на прочность самого стекла и на качество фурнитуры. Детали должны быть металлическими, чтобы со временем не потерять своего товарного вида.

Для квартир часто выбирают распашные двери. Если у вас маленькое помещение, покупайте раздвижную модель или остановить выбор на «гармошке». Для торговых центров и офисов лучшим вариантом будет маятниковая конструкция.

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