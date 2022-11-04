Что нужно знать перед покупкой недвижимости в Турции

ента новостей

13:26
Выставка «Маленькая девочка и кот Том»
13:15
«Добрые дела нас объединяют»: в Центре имени Алмазова единороссы и волонтёры-медики провели донорскую акцию в честь Дня народного единства
13:13
В Петербурге прошло богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери
13:12
В сквере Товстоногова началась реконструкция системы освещения
13:09
Ансамбль «Вереск» из Выборга принял участие во Всероссийской песенной акции
13:05
В Центральном районе иномарка сбила подростка на велосипеде
12:59
В Купчино пенсионерка отдала аферистам миллион рублей
12:55
В Калининском районе пожилая женщина поддалась на уловки мошенников и набрала кредитов почти на 2 миллиона рублей
12:48
В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку
12:43
ЧМ-2022: у Германии в любом случае не будет проблем с вратарями
12:41
Соловейчик назвал «бардаком» вручение повесток жителям Петербурга на фоне завершения частичной мобилизации
09:14
В «семерке» установят цену на нашу нефть
08:37
195 тысяч от президента
08:13
Отмечаем День единства
20:09
Выставка «Динара Асанова — Незнакомка»
20:08
В утреннем эфире Пятого канала появится новая познавательная программа
20:07
Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий
20:00
Выставка «Под лучами солнца»
19:59
Дни народного единства на Пятом канале
17:33
Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект «Золотые руки Ангела»
17:28
Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии
17:25
В Северо-Западном округе Росгвардии стартовал «Большой этнографический диктант»
17:14
В Санкт-Петербурге состоялся показ просветительского спектакля «Трудный экзамен» Российского общества «Знание»
16:53
Выставка «Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х»
14:10
В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков
14:07
Мост через Свирь для прохода вниз по реке барже – буксирного состава
14:04
В Петербурге задержали двоих мужчин ограбивших аптеку
13:13
На дорогах Петербурга появятся более 900 знаков «Дети»
13:06
Фракция "Справедливая Россия - За правду" подала поправки к проекту городского бюджета на 2023-2025 годы
12:49
В СПбГМТУ приступили к созданию робота для очистки корпуса судна
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Что нужно знать перед покупкой недвижимости в Турции

Что нужно знать перед покупкой недвижимости в Турции

0
47
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Яндекс
Что нужно знать перед покупкой недвижимости в Турции

В последнее время идея жить в Турции действительно очень популярна. Почему проживание в Турции так интересует людей? Ответ прост. Из-за своей красоты, природной среды, возможности трудоустройства и, что самое главное — проживание в Турции со всеми ее условиями дешевле, чем в других странах. В какой-то степени, например, Стамбул может быть первым в списке, а Анталия может быть вторым в списке, дальше дело вкуса. Кроме того, преимущества покупки недвижимости в Турции и ее важность бесчисленны. Однако, есть кое-что, что нужно знать, прежде чем покупать дом, виллу, жилую или коммерческую недвижимость в Турции.

  1. Определите свои потребности

Выявление ваших потребностей должно быть вашей первой обязанностью, потому что покупка дома является важной инвестицией. Поэтому решение может оказаться трудным. В этом процессе следует учитывать все детали. Недвижимость сегодня является одним из лучших инструментов инвестирования. Инвестируя в будущее, важно знать будущую стоимость вашего дома. Для этого изучите окрестности дома, который хотите купить (расстояние до кольцевых дорог, близость к общественному транспорту, структуру окружающих зданий, расстояние до центральных точек и т. д.). В заключение, это действительно важно — как вы обозначите свои потребности.

  1. Установите максимальный лимит

Личные финансы и управление деньгами — это проблема, которую необходимо решать с помощью хорошего планирования для потребителей. Хорошее планирование делает человека сильным и устойчивым к экономическим проблемам в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе и помогает человеку реализовать свои планы. Таким образом, определение бюджета является еще одним важным вопросом при покупке дома.

  1. Выберите подходящий вам город

Какие атрибуты с точки зрения интересов и предпочтений определяют популярный город? Лучший район для покупателей жилья обычно имеет доступ к транспорту, авторитетным школам и активным местным сообществам.

Актуальность «отличного» города для проживания не бесконечна из-за причин, связанных с развитием, что является вторым важным моментом для понимания. Города, поселки и даже пригороды претерпевают постоянные изменения. Через несколько лет район может превратиться из менее привлекательного в многообещающий. Например, часто имеет смысл покупать недвижимость в районе, где крупный бизнесмен только что открыл свое производство. Конечно, то, что представляет собой желаемый город, будет варьироваться от человека к человеку, но другие объективные элементы влияют на ценность дома.

  1. Изучите свойства недвижимости

Вам также будет полезно изучить такие вопросы, как соседство, регион, потенциал развития и функции в планах верхнего масштаба дома, который вы рассматриваете для покупки. Такие возможности, как общественный транспорт и близость к социальным объектам, также влияют как на стоимость дома, так и на желание приобрести данное место жительства.

  1. Убедитесь, что вы работаете с надежной компанией по недвижимости

Желание приобрести ценный дом — это первоначальная цель, но как можно быть уверенным в процессе покупки в чужой стране? Следовательно, работа с компанией по недвижимости важна для вас. Найти надежную компанию по недвижимости не так уж и сложно. Istanbul Property с более чем 13 435 довольными клиентами и их проверенными отзывами может стать лучшим выбором. Компания по недвижимости Istanbul Property предоставляет множество услуг, таких как онлайн-консультации, услуги по управлению недвижимостью и послепродажное обслуживание.

Безопасно ли покупать недвижимость в Турции?

Да, покупать недвижимость в Турции безопасно. Турция является предпочтительным направлением для иностранных инвесторов из-за ее замечательной природной красоты, близости к трем морям, значительного политического положения и высокой доходности инвестиций.

Получить турецкое гражданство при покупке недвижимости в Турции

В последние годы на рынке недвижимости Турции значительно увеличился выбор вилл, резиденций и квартир-студий. Есть много других вариантов. В частности, гражданство предоставляется иностранцам, которые инвестируют 400 000 долларов в турецкую недвижимость. Одной из причин, по которой Турция выделяется в сфере международных продаж недвижимости, является тот факт, что владельцы турецких паспортов могут путешествовать в 111 стран без визы.

Сайт агентства недвижимости в Турции - https://istanbulproperty.com/ru

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-12-2020, 00:36
Недвижимость в Турции
14-11-2019, 12:34
Поговорим о преимуществах покупки жилья в Турции на берегу моря.
14-08-2022, 12:07
Почему 50 процентов туристов решают купить недвижимость в Турции
25-04-2020, 20:12
Преимущества и особенности покупки недвижимости онлайн
1-12-2019, 00:08
Инвестирование в недвижимость Турции
25-11-2014, 08:56
Новогодний привет из Турции!

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
50
Сегодня, 13:05
В Центральном районе иномарка сбила подростка на велосипеде
0
49
Сегодня, 12:48
В центре Петербурга иномарка сбила юношу и девушку
0
121
Вчера, 09:33
Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти
0
154
2-11-2022, 09:45
В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли
Наверх