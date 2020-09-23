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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Портал Onrealt.ru предлагает проверенную базу объявлений об аренде домов

Портал Onrealt.ru предлагает проверенную базу объявлений об аренде домов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Эксперты провели анализ городов, где можно недорого арендовать дом посуточно.

Эксперты провели анализ городов, где можно недорого арендовать дом посуточно. Для исследования использовали актуальную информацию на основе последних объявлений. После анализа была составлена подробная инфографика для визуализации наиболее актуальных предложений.

Где выгодно снять дом: в агентстве или напрямую у владельца

При сотрудничестве с агентствами съемщикам нужно дополнительно оплатить услуги посредника. Можно воспользоваться сайтом по подбору недвижимости, где все объявления перед публикацией проходят тщательную проверку. В каталоге представлены актуальные варианты от посредников.

Прежде чем арендовать дом, нужно заключить договор и проверить:

  • паспортные данные собственника;
  • перечень обязанностей и прав каждой стороны;
  • документы, которые подтверждают право собственности;
  • сумму аренды;
  • порядок внесения оплаты;
  • срок действия договора.

Нередко при обращении в агентства договором может быть предусмотрено повышение оплаты. В таком случае стоимость жилья может стать экономически невыгодной.

Анализ и сравнение средней стоимости посуточной аренды дома

Для анализа и сравнения средней посуточной аренды дома использовалась актуальная информация на основе 150 объявлений в пяти городах. Всего специалистами было просмотрено и изучено порядка 750 объявлений. В результате анализа была построена инфографика (см. рис).

Благодаря построению инфографики можно понять, в каком городе и по какой стоимости можно арендовать дом. Во время составления учитывались стоимость, условия, востребованность объявлений, условия арендодателя.

Наиболее выгодно снимать дом в Краснодаре. Средняя стоимость посуточной аренды дома составляет 4600 рублей. Посмотреть и ознакомиться с предложениями можно на странице https://onrealt.ru/krasnodar/snyat-dom-posutochno.

Самая дорогая аренда дома на сутки оказалась в Казани — 13 600 рублей.

Преимущества сервиса Onrealt.ru

На портале Onrealt.ru представлена полная, достоверная и проверенная база объявлений. Благодаря проведенному анализу можно недорого снять дом не только в Краснодаре, но и в других крупных городах России.

Каждое объявление, которое размещается в каталоге, проходит тщательную ручную модерацию. Специалисты проверяют фотографии, описание, чтобы оно соответствовало действительности, адрес объекта. Отсутствие посредников позволяет минимизировать затраты, а ручная модерация нужна для отсеивания мошенников, а также недобросовестных собственников жилья.

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