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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 13 » Церковные обряды за здравие – когда нужно читать, как заказать в храме

Церковные обряды за здравие – когда нужно читать, как заказать в храме

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
xram-online.com
Православная церковь предлагает несколько видов обрядов за здравие. Расскажем о каждом из них.

Православная церковь предлагает несколько видов обрядов за здравие. Расскажем о каждом из них.

Записка за здравие

Чтобы подать записку о здравии, используют специальный церковный бланк. В нем указывают одно данное при крещении имя (собственное, другого человека) или несколько имен (не более 15).

Предусмотрены следующие правила:

  1. Если записка подается о здравии малыша до 7 лет, добавляют слово «младенец».
  2. Если речь идет о ребенке постарше, его обозначают как «отрок».
  3. В отношении взрослых используют слова «болеющий», заключенный», «путешествующий», «воин».
  4. Если человек крещен, но не посещает храм и не соблюдает православные обычаи, пишут «заблудший».
  5. Подать записку за здравие разрешено в любой момент прохождения церковной службы или до ее начала. Также можно оставлять прошение в церковной лавке.

Записки могут быть разовыми, длительными, особенными. Священник или его помощник обязательно зачитывают их во время богослужения (сразу после подачи или на следующий день).

Свеча за здравие

Церковная свеча ставится за собственное здравие или за других людей. Поджигают ее от уже горящих свечек. При этом соблюдают некоторые правила. Перед тем, как поставить свечу за здравие, три раза крестятся и делают поклон.

Располагать свечу следует на специальном подсвечнике, у лика Бога-Отца, Христа или Богородицы. Также можно зажигать ее у образа святого, чье имя получил православный христианин. Далее произносят молитву с прошением о даровании здравия. Также можно обращаться к небесным силам собственными словами, идущими от души.

Когда свеча полностью прогорит, нужно снова осенить себя крестом и поклониться. При выходе из храма рекомендуется сделать любое, даже самое скромное, подаяние.

Сорокоуст

Сорокоуст считается особо сильной молитвой, которую произносят за крещеного или болеющего человека. Священник читает ее на протяжении 40 дней во время проходящих в храме Божественных Литургий.

Сорокоуст за живых:

  • очищает от грехов и их негативных последствий;
  • помогает улучшить самочувствие;
  • ускоряет выздоровление;
  • дарует божественную защиту от зла.

Чтобы заказать Сорокоуст для себя или своего ближнего, нужно обратиться к работнику храма. Следует знать, что такие службы проходят по определенным дням. По этой причине чтение Сорокоуста может занять несколько месяцев.

Неусыпаемая Псалтирь

Неусыпаемую Псалтирь читают только за крещеных людей. Это позволяет укрепить здоровье, предотвратить опасные болезни и травмы, избавить от страхов, даровать душевное умиротворение.

Служба предусматривает непрерывное чтение псалмов несколькими монахами. Для этого отводится 40 дней, полгода или год. Желая подать просьбу о проведении такого ритуала, обращаются в православную обитель. Существует следующее правило – человек, заказавший Неусыпаемую Псалтирь, должен ежедневно молиться, посещать церковь, присутствовать на богослужениях, причащаться и исповедоваться.

Вычитка за здравие недругов

Молитва за врагов и обидчиков обладает большой силой. Эта вычитка очищает просящего христианина от его собственных грехов, защищает от козней недоброжелателей. Важно понимать, что в ней не идет речи о мести. В этом молитвенном тексте просят даровать здоровье недругу, вразумить его, смягчить жестокое сердце. Обращаясь к Богу с такой просьбой, верующий соблюдает известную заповедь Иисуса Христа: «Любите врагов своих».

Заказать в храме вычитку за здравие недоброжелателя удастся в любой день. Дополнительно рекомендуется поставить свечу за благополучие адресата и искренне помолиться о нем. Также можно проводить эту вычитку одновременно за нескольких недругов.

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