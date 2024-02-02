Как проверить членство в СРО перед покупкой компании

Вхождение в состав СРО – одно из ключевых преимуществ для покупки готовой компании. Проверить этот факт можно различными способами. Прежде всего, соответствующие документы и сведения может представить сам продавец. Покупатель может запросить выписку из реестра, если это оговорено положениями СРО. Общедоступные данные размещены в системе интерактивного поиска на Федресурсе.

Документы от продавца

Покупатель вправе требовать от продавца любые документы и сведения о деятельности компании. В отношении членства в саморегулируемой организации в их перечень может входить:

выписка из реестра, в том числе с указанием заявленных видов деятельности;

документация из реестра национальных объединений (позволит проверить законность деятельности организации, в которой состоит покупаемая фирма);

специальные формы справок и выписок по различным показателям деятельности (например, по объему контрактов, выполненных участником).

Так как при продаже членство не аннулируется, покупателю не придется заново вступать в СРО. Но внутренние положения могут предусматривать уведомление, предоставление данных о новых учредителях и руководителе. Эти нюансы лучше уточнить не только у продавца, но и у представителей саморегулируемой организации.

Важная информация может содержаться в выписке о размере взносов в различные фонды, страховых платежей. По указанному документу покупатель проверит, нет ли у фирмы задолженности перед саморегулируемой организацией. Это может повлиять на итоговую сумму сделки.

Получение информации через электронные сервисы

Покупатель может проверить информацию об интересующей его фирме самостоятельно. Вот несколько вариантов для проверки:

направление запроса напрямую в организацию, если сведения о ней есть у покупателя (данные будут предоставлены бесплатно, в электронной форме);

поиск юридически значимых сведений о предприятии через Федресурс (как вариант, там есть данные о видах деятельности, текущем членстве);

через каталоги структур, которые предлагают услуги по сопровождению сделки.

На сайтах СРО разъясняется порядок получения сведений и документации в отношении ее членов. В большинстве случаев запрос можно направить через электронный сервис. Срок предоставления данных составляет несколько часов или дней. Если предприятие уже не входит в состав членов, в ответе будет указана дата и причина исключения (например, за какие-либо нарушения, по добровольному решению и т.д.).

На Федресурсе информация обновляется по мере поступления данных от предприятий. Соответственно, сведения могут устаревать, если руководство фирмы несвоевременно размещает сообщение на портале. Поэтому рекомендуем всегда использовать дополнительные источники проверки.

В каждом предложении, включенном в каталог готовых фирм для покупки, указывается ряд обязательных показателей. Там содержатся и данные о вхождении в состав СРО, если таковое имеется у предприятия. Более подробная информация будет предоставлена на этапе согласования условий сделки.