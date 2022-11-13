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Питерец.ру » Статьи » Разное » Выписка из государственного реестра

Выписка из государственного реестра

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Многие люди сегодня часто задаются вопросом: "Как получить выписку ЕГРЮЛ?".

Что такое ЕГРЮЛ

Многие люди сегодня часто задаются вопросом: "Как получить выписку ЕГРЮЛ?". Популярность подобного вопроса объясняется главным образом востребованностью подобных выписок, которая действительно растет из года в год.

ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц.

Фактически, ЕГРЮЛ пердставляет собой очень крупную базу данных, в которой содержится вся информация о юридических лицах, ведущих свою деятельность на территории нашего государства. Принадлежит ресурс Федеральной налоговой службе.

ЕГРЮЛ содержит в себе исчерпывающую и, как правило, актуальную информацию обо всех компаниях, руководящих постах в них, учредителях, активных адресах, действующем состоянии, специализации и так далее. Реестр полностью открытый, и вся информация, имеющаяся в нем, может быть использована любым человеком. Разумеется, конфиденциальной остается персональная информация, но все остальное доступно.

Благодаря использованию подобного ресурса можно оптимизировать действия налоговых органов, инспекций и просто всей бизнес-структуры нашей страны. 

Выписка из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ представляет собой документ, содержащий в себе все данные о конкретной организации. В настоящее время подобную выписку могут попросить при:

  • Участии компании в торгах;
  • Кредитовании юридического лица;
  • Заключении любых сделок;
  • Проверок.

Фактически, чаще всего запрашивают данную выписку даже не государственные органы, а просто те предприятия, с которыми компания ведет свою деятельность. Дело в том, что такая выписка - это государственное подтверждение действительности конкретной организации.

С выпиской можно не сомневаться в мошенничестве и фиктивности юридического лица, а следовательно можно производить сделки.

Как получить выписку из ЕГРЮЛ

Получить выписку можно большим количеством разных способов. Например, популярным в настоящее время является способ получения документа с сайта налоговой. Чтобы это сделать, нужно:

  • Зайти на официальный сайт и перейти в раздел "Другие действия..."
  • Выбрать "Реестры и проверка контрагентов"
  • Выбрать подходящий реестр лиц юридического типа;
  • Нажать на сервис, благодаря которому будет показана информация из базы данных;
  • В открывшемся сервисе подать заявление на предоставление выписки из налоговой.

Существуют и другие способы. Их алгоритм также прост и понятен.

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