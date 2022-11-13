Выписка из государственного реестра

Что такое ЕГРЮЛ

Многие люди сегодня часто задаются вопросом: "Как получить выписку ЕГРЮЛ?". Популярность подобного вопроса объясняется главным образом востребованностью подобных выписок, которая действительно растет из года в год.

ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц.

Фактически, ЕГРЮЛ пердставляет собой очень крупную базу данных, в которой содержится вся информация о юридических лицах, ведущих свою деятельность на территории нашего государства. Принадлежит ресурс Федеральной налоговой службе.

ЕГРЮЛ содержит в себе исчерпывающую и, как правило, актуальную информацию обо всех компаниях, руководящих постах в них, учредителях, активных адресах, действующем состоянии, специализации и так далее. Реестр полностью открытый, и вся информация, имеющаяся в нем, может быть использована любым человеком. Разумеется, конфиденциальной остается персональная информация, но все остальное доступно.

Благодаря использованию подобного ресурса можно оптимизировать действия налоговых органов, инспекций и просто всей бизнес-структуры нашей страны.

Выписка из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ представляет собой документ, содержащий в себе все данные о конкретной организации. В настоящее время подобную выписку могут попросить при:

Участии компании в торгах;

Кредитовании юридического лица;

Заключении любых сделок;

Проверок.

Фактически, чаще всего запрашивают данную выписку даже не государственные органы, а просто те предприятия, с которыми компания ведет свою деятельность. Дело в том, что такая выписка - это государственное подтверждение действительности конкретной организации.

С выпиской можно не сомневаться в мошенничестве и фиктивности юридического лица, а следовательно можно производить сделки.

Как получить выписку из ЕГРЮЛ

Получить выписку можно большим количеством разных способов. Например, популярным в настоящее время является способ получения документа с сайта налоговой. Чтобы это сделать, нужно:

Зайти на официальный сайт и перейти в раздел "Другие действия..."

Выбрать "Реестры и проверка контрагентов"

Выбрать подходящий реестр лиц юридического типа;

Нажать на сервис, благодаря которому будет показана информация из базы данных;

В открывшемся сервисе подать заявление на предоставление выписки из налоговой.

Существуют и другие способы. Их алгоритм также прост и понятен.