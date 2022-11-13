Выписка из государственного реестра

Что такое ЕГРЮЛ
Многие люди сегодня часто задаются вопросом: "Как получить выписку ЕГРЮЛ?". Популярность подобного вопроса объясняется главным образом востребованностью подобных выписок, которая действительно растет из года в год.
ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц.
Фактически, ЕГРЮЛ пердставляет собой очень крупную базу данных, в которой содержится вся информация о юридических лицах, ведущих свою деятельность на территории нашего государства. Принадлежит ресурс Федеральной налоговой службе.
ЕГРЮЛ содержит в себе исчерпывающую и, как правило, актуальную информацию обо всех компаниях, руководящих постах в них, учредителях, активных адресах, действующем состоянии, специализации и так далее. Реестр полностью открытый, и вся информация, имеющаяся в нем, может быть использована любым человеком. Разумеется, конфиденциальной остается персональная информация, но все остальное доступно.
Благодаря использованию подобного ресурса можно оптимизировать действия налоговых органов, инспекций и просто всей бизнес-структуры нашей страны.
Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ представляет собой документ, содержащий в себе все данные о конкретной организации. В настоящее время подобную выписку могут попросить при:
- Участии компании в торгах;
- Кредитовании юридического лица;
- Заключении любых сделок;
- Проверок.
Фактически, чаще всего запрашивают данную выписку даже не государственные органы, а просто те предприятия, с которыми компания ведет свою деятельность. Дело в том, что такая выписка - это государственное подтверждение действительности конкретной организации.
С выпиской можно не сомневаться в мошенничестве и фиктивности юридического лица, а следовательно можно производить сделки.
Как получить выписку из ЕГРЮЛ
Получить выписку можно большим количеством разных способов. Например, популярным в настоящее время является способ получения документа с сайта налоговой. Чтобы это сделать, нужно:
- Зайти на официальный сайт и перейти в раздел "Другие действия..."
- Выбрать "Реестры и проверка контрагентов"
- Выбрать подходящий реестр лиц юридического типа;
- Нажать на сервис, благодаря которому будет показана информация из базы данных;
- В открывшемся сервисе подать заявление на предоставление выписки из налоговой.
Существуют и другие способы. Их алгоритм также прост и понятен.